鐵達尼號6倖存中國人 當年全部驅離美國

2018年04月17日 19:53 旺報 李鋅銅

「鐵達尼號」沉沒後，所有倖存者都到了紐約，接受當地極大的幫助，唯有6名中國倖存者，甚至未被允許進入美國。1912年的美國，仍處在1882年《排華法案》（Chinese Exclusion Act）所營造的反華情緒中。當時中國工人被視作美國經濟困境的替罪羊，禁止進入美國。

當時6人對美國境內發生的事情一無所知，也無從辯解。在媒體渲染下，這6人成了中國人「不守規矩、狡詐、奸滑」的證明，更是唯一一群不被尊重的人。根據排華法案，6人第二天一早就被送上另一艘船返回大西洋，向南駛往古巴。這6人從此在歷史上消失。

100多年後，瓊斯和他的團隊循著歷史遺留的僅有線索，尋遍了中國、美國、英國和加拿大，努力找尋這6人的後代，試圖還原他們的故事。「這不僅是一部講述倖存者的故事，更是講述一群非常勇敢的中國人，在那個年代探索外部世界的故事，而這些故事此前是無人知曉的。」瓊斯說，他已在美國威斯康辛州找到了方朗的兒子，其他的線索則指向廣東台山的一個偏遠村莊。瓊斯和他的團隊計畫5月前往去拜訪當地的知情者。

《六人》紀錄片的部分內容，今年5月在大陸上映，隨著探訪調查的逐步深入擴大，這6名中國人和他們後代的故事，才剛剛揭開帷幕。

真實故事搬上大銀幕的電影《鐵達尼號》，705名倖存者當中有6名中國人，他們的真實故事，百年來卻鮮為人知。英國導演亞瑟．瓊斯（Arthur Jones）拍攝了一部名為《六人》（The Six）的紀錄片，發現這6名生還的中國人被當時的西方社會，編纂成了證明「華人低劣」的證據，《六人》紀錄片的部分內容將在今年5月在大陸上映。

1912年4月14日深夜，「鐵達尼號」在第一次航行中撞上冰山沉沒，超過1500人遇難，僅705人獲救。電影《鐵達尼號》讓這個悲劇故事在大陸幾乎家喻戶曉，但在705名倖存者中有6名中國人，和其他倖存者有著不同命運。

英國導演亞瑟．瓊斯拍攝的《六人》紀錄片，從支離破碎的資訊中，發現經由當時的西方社會編纂下，6名生還的中國人成為證明「華人低劣」的證據，6人真實的故事卻被刻意抹去，湮沒在歷史中。

「當我們看歷史事件的時候，往往會有一種迷思，我們以為《鐵達尼號》只是關於富有白人的故事，卻不知道也有許多來自全世界各地的人們，其中也包括中國人。」瓊斯說，這些人的故事從未被告知。

1912年4月15日凌晨，當26歲的鍋爐工方朗（音譯）抱著「鐵達尼號」的殘骸木板在海面漂浮時，唯一一艘返回的救生船發現了已凍得僵硬的他。根據郵輪公司記錄，當年包括方朗在內的8名中國人都在這艘巨輪上擔任鍋爐工。8人的登記名分別是：FangLang、LeeBing、AliLam、ChangChip、ChoongFoo、LeeLing、LingLee和LenLam。年齡最小的24歲，最大的37歲，瓊斯的調查顯示他們可能來自廣東台山。

為節省成本，當時船務公司喜歡招華人船員，8人合用一張三等艙的船票，票價59英鎊9先令11便士，編號1601，這也是當時鍋爐工們通用的做法。巨輪出事後，和其他三等艙的乘客一樣，這8名中國人在最後才被從上鎖的閘門放出。在驚恐亂奔的人群中，他們並不允許登上救生艇，只得自尋出路。其中4人在船甲板上發現了一艘殘破的小船，將小船投入大海，隨後跳入大海抱著船的不同部位，隨海浪載沉載浮。其他2人也陸續被救起。

(旺報)