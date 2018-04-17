米其林推薦餐廳人氣旺推新菜 「碳烤BB鴨」2人也可爽吃烤鴨

2018年04月17日 21:36 中時 何書青

「碳烤BB鴨」可讓2人也吃烤鴨吃得盡興。（台北國賓大飯店提供）

演繹上班族心聲，粵菜廳推出新菜「苦盡甘來」。（台北國賓大飯店提供）

粵菜廳的新港點「葡汁雀巢酥」。（台北國賓大飯店提供）

「松茸象拔蚌燉土雞」。（台北國賓大飯店提供）

台北國賓大飯店的粵菜廳上個月榮獲米其林推薦，飯店便製作出「米其林推薦菜單」，將經典菜色獻給賓客，而餐廳人氣正旺，國賓大飯店行政總主廚林建龍便再接再厲，率主廚團隊研發14道料理，要讓饕客嘗盡不同的粵菜美味。

「芋泥香酥鴨」在許多粵式餐廳是鎮店招牌，林建龍傳承繁複工序，推出「荔茸香酥雞」，荔茸一詞即為將芋頭蒸熟後壓成泥，而這次他特地將鴨肉換成雞肉，以玫瑰油雞腿混入草蝦、五花肉、綠竹筍、日本花菇、洋地瓜，經過調味內餡，鋪上芋泥一同高溫烹炸，讓入口時可以感受到「酥綿脆嫩」的4層口感；第1層酥油酥脆、第2層芋泥綿密、第3層雞皮脆口、第4層玫瑰油雞內餡夠味滑嫩，酥脆口感包裹芋頭的細緻綿密，增添整道菜色的豐富口感，愈嚼愈香。

台灣人愛吃烤鴨，但烤鴨份量不小，通常要邀約較多人才能一起品嘗，林建龍考量許多重達3.8公斤的廣式櫻桃鴨肥厚大隻，並不適合小家庭或人數較少的客群，他選用體型小、骨骼細且肉質十分細嫩鮮美的BB幼鴨，烹烤成「碳烤BB鴨」，2人用餐就能吃到份量合適的美味烤鴨。上桌時搭佐BB鴨的醬料酸香有味，主廚調出帶有泰式風味的酸辣醬當底，加入奇異果、檸檬及新鮮馬告，讓滋味不膩，而BB鴨外皮油亮酥脆，滋味豐富，酸辣醬則襯托出雞肉的鮮甜，散發濃郁香氣。

林建龍也推出多道經典菜色，「苦盡甘來」鹹香餡料是各式海味的精華結合，與脆口的苦瓜搭配更顯得相得益彰，上方的半熟鵪鶉蛋則有畫龍點睛之妙，戳破後蛋汁留下，與餡料融合，整體風味甘香；「翡翠炸扇貝盒子」一咬開脆口的外殼，干貝的鮮美滋味從中迸發，還有豆泥增添口感；「松露龍皇太子」入口時就有松露濃香，干貝甜中帶鮮、龍蝦彈牙飽滿。

「百花釀魚肚」中的廣肚即是最名貴的花膠，硬實而豐厚，行政主廚選用鱈魚肚，經繁複處理、吸收花枝膠海鮮甜味的魚肚，經調味後更添鹹鮮風味，花枝膠與膠質豐厚的花膠彈牙，膠質豐富；「酒香浸活鮑」浸泡過的鮑魚勾勒出紹興酒的獨特香氣且口感彈牙，與酒香白滷汁交織出美味氣息，替料理增添迷人韻味。此外，也推出2款湯品「松茸象拔蚌燉土雞」及「花雕醉雞養生湯」。

(中時)