宏碁搶風頭 復仇者聯盟筆電即日限量上市

2018年04月17日 21:05 中時 石欣蒨

宏碁「復仇者聯盟薩諾斯版-Nitro 5」，即日起限量發售，3萬8900元。（石欣蒨攝）

宏碁「復仇者聯盟鋼鐵人版-Swift 3」，即日起限量發售，3萬7900元。（石欣蒨攝）

宏碁「復仇者聯盟美國隊長版-Aspire 6」，即日起限量發售，3萬2900元。（石欣蒨攝）

宏碁再度跨界合作，趁著即將上映的超人氣電影《復仇者聯盟》之勢，昨（17日）公布了與漫威攜手推出，以鋼鐵人、美國隊長及薩諾斯為主題，結合品牌經典筆電所帶來的3款限量「復仇者聯盟特別版筆記型電腦」，而且此次只為亞太區的漫威粉絲而設，共1000多台即日起在台限量上市，賣完即止。

此次3款聯名筆電均採用了各角色的特色，像是「鋼鐵人版-Swift 3」就以鋼鐵人的招牌紅色及胸前「方舟反應爐」為靈感，而「美國隊長版-Aspire 6」當然就是其盾牌上的藍色及五角星為象徵性的設計，另外還有以最新一集中的重要角色為原型的「薩諾斯版－Nitro 5」，以黑色配上代表他「無限手套」的金色潑彩作外觀設計。

「復仇者聯盟特別版筆記型電腦系列」即日起將於宏碁官方網站及各通路限量配貨販售，27日至30日的春電展中也會公開亮相及推出優惠，預計共千多台限量聯名筆電即將在展期中完銷；現購買「復仇者聯盟特別版筆記型電腦」，登錄即送電影交換券2張，定價3萬2900元起，含2年完全保固。

(中時)