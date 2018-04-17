動畫大導細田守入選坎城影展 星野源獻聲《未來的未來》

電影講述動人的夏日兄妹物語。（傳影互動提供）

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細田守逐漸奠定自己的動畫風格。（傳影互動提供）
動畫電影《未來的未來》8月在台上映。（傳影互動提供）

坎城影展導演雙週單元公佈最新片單，著名動畫導演細田守今年最新動畫作品《未來的未來》名列其中，將在電影最高殿堂坎城影展風光首映，此次入選也是細田守導演第一部入選坎城的作品，作為坎城影展的重要單元之一，著名動畫導演高畑勳生前最後一部動畫電影《輝耀姬物語》也是在導演雙週單元首映。

以《跳躍吧！時空少女》即橫掃日本各大動畫大獎的細田守，繼《怪物的孩子》後睽違3年，再度帶來新作《未來的未來》，聲優卡司集結日本一線明星《月薪嬌妻》星野源、《第三次殺人》日本影帝役所廣司、《重版出來》黑木華等眾星，是今年日本年度重量級動畫電影。

細田守2005年首部執導的動畫長片《ONE PIECE 祭典男爵與神祕島》攻下日本12億票房佳績，隔年推出的《跳躍吧！時空少女》更是一舉拿下東京動畫影展6項大獎，從此打響名號。往後細田守成立地圖工作室穩定推出新作，以《夏日大作戰》、《狼的孩子雨和雪》、《怪物的孩子》逐漸奠定自己的風格與地位，成為新世代動畫大師之一。

新作《未來的未來》故事描述身為家中獨子的「小君」沉浸在全家上下所有的愛和關注中，直到有天爸媽抱著剛出生妹妹「未來」，告訴他：「從今以後你就是哥哥了！」4歲的小君不明白何謂哥哥，正當他為這個失去寵愛的新身分而困惑時，突然出現在眼前的國中生竟然稱呼他為哥哥？來自未來已經長大的妹妹，將帶領小哥哥穿越時空，展開兄妹的第一場大冒險。

電影《未來的未來》8月17日在台上映。

(中時)

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