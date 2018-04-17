馬英九護司法、游信義反同婚公投提案 中選會審議通過

2018年04月17日 20:19 中時 張理國

中選會今天召開委員會議，審議14項全國性公民投票提案，決議前總統馬英九所提的護司法公投，以及游信義、曾獻瑩等反同婚公投4項公投提案合於規定，將函請戶政機關於15日內查對提案人，另10項公投提案將舉行聽證，釐清相關爭點。

中選會表示，經委員會議審核認定合於規定，將函請戶政機關查對之公投提案包括；馬英九先生所提「您是否同意：針對總統、立委、監委等高階公職人員以及司法與行政首長，意圖直接或間接為自己或他人所涉司法案件獲得有利或不利之裁判或處分，而對司法人員施以脅迫、恐嚇、關說或其他非法之行為者，科以刑罰？」；曾獻瑩先生所提「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」；游信義先生所提「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」；曾獻瑩先生所提「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？」。

另外，中選會指出，經委員會議審核有舉行聽證會必要，以釐清相關爭點之公投提案共有10案。

一、 林正道先生所提「全民福利最優先。您是否同意縮減國防支出，用來養老育幼，全民教育免費，醫療免費。」。

二、 林正道先生所提「國家未來發展定位：熱愛台灣，不忘祖宗。台灣擁有最完整的五千年中華傳統文化資產，您是否同意台灣做為實驗中華傳統文化的世界前瞻中心。」。

三、 林正道先生所提「家和萬事興。為改善選舉風氣，您是否同意應立法要求公職人員、候選人，不得互相攻擊缺點，應互相讚歎優點，否則當選無效。」。

四、 張亞中先生所提「您是否同意，基於和諧是維持社會團結的應有價值，《促進轉型正義條例》應予廢止。」。

五、 盧秀燕女士所提「為改善空氣汙染，減少由火力電廠所排放PM2.5對國民健康之危害，你是否贊成逐年降低火力發電廠發電量？」。

六、 黃士修先生所提「您是否同意：為避免「非核家園」政策所導致之空氣污染與生態浩劫，應廢除電業法第95條第一項；透過解除非核家園時程，確保重啟核電權利，保障人民享有不限電、不斷電、低廉電價與潔淨空氣的人權？」。

七、 林忠山先生所提「您是否同意，基於國家目前能源政策應考慮國民健康、經濟發展、符合國際減碳環保規範，現行電業法第95條「非核家園」相關條文應予廢止。」。

八、 邱毅先生所提「您是否同意，基於人民財產權應受憲法保護、退休金為工作所得之財產，民國106年公佈之「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，侵害人民財產權益，應予廢止。」。

九、 吳景欽先生所提「你是否同意，2014至2017年所超徵之稅收五千多億元，還稅於所有國民？」。

十、 黃柏霖先生所提「您是否同意，基於歷史史觀不應違反憲法所規範的國家立場，目前十二年國教的歷史課綱應予廢止。」。

(中時)