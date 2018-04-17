被罵8年狐狸精 原來黃聖依全家都是學霸！

2018年04月17日 20:14 中時電子報 吳玫穎

黃聖依當年被指介入楊子婚姻，直到8年後才終獲清白，原來楊子早與前妻離婚。(取自微博)

大陸女星黃聖依外型甜美，因演出周星馳電影《功夫》爆紅，她最近帶著兒子安迪參加實境秀《媽媽是超人3》，親子溫馨互動掀討論，還意外曝光了她不為人知的超猛家族背景，原來黃聖依家人個個都是高學歷的學霸！

黃聖依會成為藝人可說是誤打誤撞，她當年就讀上海交大附中，原本是打算上海交通大學旅遊和酒店管理專業，但因為高三時被甄選上節目主持人，開啟對演藝事業的興趣，讓她在高考前夕先後報名了北京電影學院與上海戲劇學院，並順利通過考試，加上高考成績不理想，讓她的父母只好同意她走表演這條路，最後黃聖依選擇就讀北京電影學院。

日前黃聖依就在節目中透露母親原本是記者出身，父母以前都是在美國留學，透露母親對教育方面有研究，還寫過許多文章，而黃聖依母親也補充：「我父親是清華大學，我的叔叔畢業於上海交通大學機械系，我的嬸嬸是我媽媽的同學，上海音樂學院鋼琴系的，姑媽是新民晚報的創辦人，所以我們家就是一個新聞世家。」

黃聖依全家族學霸背景立刻在陸網掀起熱議，不過網友大部分都是想起了她疑似介入已婚富商楊子家庭，後來才終獲扶正的這段經歷，「書香門第出身，黃聖依真是何必呢」、「書香門第還做三這是讀書無用論的現實寫照嗎」。

(中時電子報)