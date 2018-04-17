韓職》NC恐龍止九連敗 王維中無緣摘勝

2018年04月17日 20:43 中時電子報 蔡銘仁

效力韓國職棒NC恐龍的王維中，前役對決KT巫師吞首敗，他今(17日)重振旗鼓，先發出戰耐克森英雄投6局失2分，繳本季第4場優質先發，在兩隊平手時退場，本季第二度優質先發無緣勝投，不過NC恐龍靠羅成範延長11上致勝陽春炮，以3比2勝出，中止隊史最長九連敗。

NC恐龍昨輸SK飛龍後，苦吞平隊史最長九連敗，王維中這場先發，肩負止敗重任。比賽前4局，王維中雖有3局被攻占上壘，皆能力保不失；但他5下被耐克森進占二三壘，耐克森洋將喬伊斯(Michael Choice)抓準第1球攻擊，揮出中左外野安打，耐克森破僵局取得2比0領先。

王維中失守，使得NC恐龍陷0比2落後，不過6上他的隊友們隨即發起反攻，無人出局一壘有人，2棒李鍾旭和3棒羅成範連續2支安打，助NC恐龍追平比分。王維中6下登板續投，但在2出局後，卻被進占滿壘；此時王維中用球數近百球，偏偏這時耐克森打序，輪到強打李政厚。

NC恐龍喊了短暫停，讓王維中重整情緒面對危機，他取得2好球絕對領先，1顆145公里紅中偏高速球，被李政厚推到右半邊；眼看這球很可能變安打，NC恐龍游擊手盧珍赫挺身而出，飛撲硬是把球接進手套，助王維中度過難關；苦主李政厚看到球被接殺，顯得相當失落。

這次飛撲，NC恐龍全隊相當振奮，但7上他們沒能乘著氣勢突破僵局；7下NC恐龍換下王維中，改由中繼投手接替投球。總計王維中用96球投6局，被打7安失2分，另有3K和3保送，最快球速催到147公里，自責分率從賽前2.42微升到2.53，開季二連勝後，連3場無勝投進帳。

兩隊一路鏖戰到延長11上，NC恐龍總算有人挺身而出；6上打進追平分的羅成範，一棒轟出中外野425英呎陽春炮，助NC恐龍取得領先。最後11下，已經後援1.2局的NC恐龍李珉鎬續投，漂亮演出三上三下，順利守住勝果，也讓NC恐龍總算中止平隊史最長的九連敗。

(中時電子報)