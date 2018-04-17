網紅「GINO脖子」弄假成真！手上劃兩刀流血如「割腕」

2018年04月17日 20:20 中時 林淑娟

《半熟少年》首映會。（盧禕祺攝）

Lara（梁心頤）和姊姊Esther一起出席首映站台。（盧禕祺攝）

明杰、子閎、Teddy。（盧禕祺攝）

台灣首部網紅自製旗艦網劇《半熟少年》16日晚在西門町舉辦首映會，主角網路團體「GINO脖子」和SpeXial明杰，偕新銳導演馮于倫（阿倫）一起走紅毯，有趣的是，當明杰致詞時，發現團員子閎居然手持LED加油板，混在人群中充當小粉絲，連聲吆喝子閎上台，子閎則爆料團員Teddy也微服出巡，最後戴口罩的Teddy一起被拱上台，為《半熟少年》詮釋出麻吉兄弟情！

被問及拍片最難忘的回憶，明杰表示，最難忘一場百人亂鬥的場面，由於他要趕去上海工作，因此連殺青合照都來不及拍，導演一喊卡就跑去坐飛機，「很遺憾沒有拍到大合照，不過打鬥過程拍得很逼真，大家也多有掛彩，非常熱血」。GINO則表示，最難忘拍地下格鬥場的戲時，原本脖子的手上要化傷妝，沒想到居然真的被割傷，演拳霸的學長不知道美工刀是真的，居然就真的朝脖子手上劃了兩刀。脖子因為太入戲絲毫不覺痛，直到旁人尖叫，他才發現手腕在流血，他苦笑說：「好像割腕一樣！」

曾和導演阿倫合作過的Lara（梁心頤）則偕同姊姊Esther，以頻道主「妹妹娃娃」身份現身打氣，Lara在阿倫還是大學生擔任場記和攝影師時就認識他，等於看著阿倫長大，她並送上「增高丸」，祝《半熟少年》的點擊勢如破竹，如「登大人」般節節高昇！

金鐘獎甫公布網劇具角逐資格，主創「GINO脖子」覺得很開心，「我們很開心有這樣的機會，金鐘獎開放資格，也代表這時代正在進步，也接受這些年輕人，我們團隊平均25歲，是跨領域的結合，有金鐘等級的硬底子前輩、這麼棒的偶像藝人和年輕有為的導演，希望真的有機會遇見金鐘！」被問到若入圍、得獎該怎麼辦？明杰豪邁表示，如果入圍就全裸開小艇，導演和「GINO脖子」裸泳，但若得獎，一樣駕小艇全體裸泳，還被質疑有何不同。幾個大男生喬好，若入圍，以蛙式、自由式裸泳，如果得獎，全體翻過來，用仰式裸泳，全場笑翻！

《半熟少年》是台灣首部網紅自製旗艦網劇，高規格高質感每集15分鐘、共8集的熱血青春網劇，由LUVE出資，與網路團體「GINO脖子」合作製作。主演為人氣網紅「GINO脖子」的脖子、GINO、華仔，以及男團SpeXial許明杰、女團Dears小安（安婕希），另外更邀請湯志偉、琇琴、范瑞君、王自強等人參與演出！

(中時)