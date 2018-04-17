春季必嘗的鮮甜滋味！荷蘭白蘆筍義式饗宴限時上桌

2018年04月17日 21:11 中時 何書青

「香煎白蘆筍虎蝦佐白蘭地蝦醬」酒香迷人。（六福旅遊集團提供）

「12oz肋眼與3A白蘆筍佐蛋黃醬」。（六福旅遊集團提供）

「白蘆筍干貝濃湯」。（六福旅遊集團提供）

每年4月春夏交替之際，正進入許多饕客期待的白蘆筍最佳賞味時機，今年台北威斯汀六福皇宮丹耶澧義大利餐廳不負饕客期待，即日起至5月31日限量推出白蘆筍饗宴，共設計出4道截然不同的限時白蘆筍料理，並特地採用荷蘭空運來台的3A等級白蘆筍，不會過軟，還帶一點蔬菜天然的脆度，比起2A及1A等級，更加香甜多汁。

為了襯托出嬌貴白蘆筍的絲滑口感與鮮甜，主廚強調：「以最簡單的味道烹煮白蘆筍是關鍵，搭配畫龍點睛的醬汁及相襯的食材，才能完美烘托出白蘆筍的氣質，甚至更有加乘的效果！」

其中，喜歡清爽風味的饕客不可錯過「白蘆筍蟹肉番茄細麵」，一次品嘗嬌客的雙重風貌，包含最適合白蘆筍的經典水煮方式，可以嘗出軟嫩與鮮甜滋味，還有使用夏多內白酒醋、芥末子、蔬果將白蘆筍醃漬入味的醋漬方式，讓白蘆筍增添一絲酸甜，帶出酸甜辛香交織的層次。

而「白蘆筍干貝濃湯」則是一道讓饕客能夠品味出白蘆筍滑順細膩的一道料理，師傅必須先小心翼翼的將柔軟的白蘆筍片去外皮部分，將蘆筍皮煮過熬出蘆筍水後，再將去皮白蘆筍肉打成泥，與鮮奶高湯燉煮共同熬製，使湯品奶香伴隨白蘆筍的清雅，再點綴烤過的賽拉諾火腿與北海道干貝，鹹香相互交錯，芬芳繞鼻，軟嫩在口。

最後2道的主菜分別為「香煎白蘆筍虎蝦佐白蘭地蝦醬」及「12oz肋眼與3A白蘆筍佐蛋黃醬」。「香煎白蘆筍虎蝦佐白蘭地蝦醬」選用肉質Q彈的虎蝦料理，將蝦殼精煉高湯後再添入白蘭地、白酒及大量蔬菜與番茄，仰賴師傅的經驗手工濃縮成醬，吃起來酒香迷人，醇厚鹹香，與白蘆筍的輕甜達到平衡。

肉食主義的饕客則可試試「12oz肋眼與3A白蘆筍佐蛋黃醬」，選自杉河農場的自然牛，以濕式熟成方式處理後更為軟嫩，是丹耶澧餐廳一直以來的明星菜色，搭配水煮原味白蘆筍，保留原始鮮甜滋味來搭配肋眼肉，佐上每日手工調製的蛋黃醬，有著獨特的酸香柔滑滋味。

(中時)