維密超模群聚Coachella 穿破褲性感超辣眼

2018年04月17日 20:31 中時 陳張眾

出自維密天使軍團的Alessandra Ambrosio，選穿ONETEASPOON刷破細節牛仔褲露出纖細腰線，慶祝Coachella音樂節的來臨。（翻攝自Alessandra Ambrosio官方IG帳號）

吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）穿著ONETEASPOON的破壞丹寧褲率性現身街頭。（ONETEASPOON提供）

除了破褲外，Alessandra Ambrosio還換上出自ONETEASPOON的工作褲，展示隨興時尚風格。（ONETEASPOON提供）

每年4月於美國加州舉辦的科契拉音樂節（Coachella Valley Music and Arts Festival），由於接近好萊塢的地利之便，吸引不少名人參加，每個人更搬出衣櫥中的火辣時尚行頭，正式迎接春夏的到來。刻意不收邊或有破壞細節的丹寧褲款，更是音樂節中名模身上不可或缺的單品，輕鬆顯示美腿優勢外，還可營造出隨興的波西米亞氛圍。

日前名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）出席音樂節時，即穿上出自澳洲丹寧品牌ONETEASPOON的高腰不收邊牛仔短褲，搭配針織小可愛現身，詮釋健康的嬉皮風格。出身維密天使陣容的Alessandra Ambrosio，則同樣選擇ONETEASPOON刷破細節的牛仔褲露出纖細腰線，上身率性打開的襯衫，更隱約露出傲人事業線，穿出性感好心情。

來自澳洲的ONETEASPOON，不只一次出現在兩人的造型中，這個由設計師Jamie Blakey一手創立的丹寧品牌，以其個人崇尚自由的隨興生活態度出發，打造出俏皮、性感且不修邊幅的獨特風格，經典破壞細節丹寧褲，還曾多次被貝拉哈蒂德（Bella Hadid）、關史蒂芬妮（Gwen Stefani）等人選穿。而2018春夏系列，品牌亦延續標誌性水洗手法，以白色為基底，並使用皮革、鉚釘點綴細節，融合吊帶褲、工作褲等全新版型，揮灑復古結合搖滾的愜意風格。

(中時)