亞運》選手村房間史上最小！睡覺翻身有困難

2018年04月17日 20:38 中時電子報 李弘斌 ／印尼雅加達報導 ／印尼雅加達報導

舉重大力士陳士杰體型壯碩，如何擠進印尼亞運選手村的房間，成為一大難題。（資料照片／周鎮宇攝）

選手在運動會需要充分休息才能締造佳績，選手村住宿條件是重中之重，但印尼亞運選手村得要3人擠在11坪的狹小空間，客廳小且沒有冷氣，房間的單人床尺寸超小，睡覺翻身都有困難。過去曾有亞運選手村住宿經驗的舉重教練楊勝雄與女壘教練潘慈惠不約而同的說：「這是史上最小的亞運選手村房間！」

「我號稱160公分，但這個床好像沒有超過160的感覺…」潘慈惠說：「而且這床的寬度，連我翻個身就可能會跌下床。我可能要告訴球員睡覺的時候不要亂動，翻身小心一點，雖然國際賽壓力大，很難避免…」

印尼亞運選手村房間客廳空間狹小，而且沒有冷氣，只有房間才有。（李弘斌攝）

潘慈惠也許誇張了些，但身高183公分的中華代表團醫療團隊召集人林瀛洲，躺上去伸直雙腿剛好頂到床尾。別忘記，中華代表團還有身高203公分的男籃「新台灣人」戴維斯，還有舉重「大力士」陳士杰身高190公分、體重152公斤，亞運選手村的房間和床的尺寸對他們來說，實在太「迷你」了。

「陳士杰以往會讓他睡客廳，就是把房間的床搬到客廳，用比較舒服的方式去改善，」楊勝雄笑說，陳士杰因為鼾聲大，睡客廳也比較不會吵到其他人，偏偏這次選手村客廳沒有冷氣，怎麼安排相當頭大。

印尼亞運選手村雙人房，床與床之間的距離很短，選手如果睡眠品質不好，很容易影響到室友。（李弘斌攝）

印尼亞運選手村房間每單位2房1廳3床位，雙人房可於床尾加長，但單人房的床直接頂到牆壁，沒有加長的空間。而客廳沒有空調，選手根本待不住，屆時大多時間恐怕都得窩在狹小的房間裡。

楊勝雄指出，舉重在運動會中是較早進行的賽事，代表隊抵達後沒有太多時間適應，馬上就要比賽，對住宿品質尤其敏感。「這次的床躺起來，軟硬度還不錯，舉重怕軟的床，隔天的訓練腰會痠痛。但床與床的距離太近，就怕睡眠品質不好的人也會互相影響。」

(中時電子報)