亞運》選手村房間史上最小！睡覺翻身有困難

印尼亞運選手村房間狹窄，身高183公分的中華代表團醫療團隊召集人林瀛洲躺上單人床，雙腿還沒完全伸直就已快頂到床尾。（李弘斌攝）

友善列印
中時電子報
／印尼雅加達報導
舉重大力士陳士杰體型壯碩，如何擠進印尼亞運選手村的房間，成為一大難題。（資料照片／周鎮宇攝）

選手在運動會需要充分休息才能締造佳績，選手村住宿條件是重中之重，但印尼亞運選手村得要3人擠在11坪的狹小空間，客廳小且沒有冷氣，房間的單人床尺寸超小，睡覺翻身都有困難。過去曾有亞運選手村住宿經驗的舉重教練楊勝雄與女壘教練潘慈惠不約而同的說：「這是史上最小的亞運選手村房間！」

「我號稱160公分，但這個床好像沒有超過160的感覺…」潘慈惠說：「而且這床的寬度，連我翻個身就可能會跌下床。我可能要告訴球員睡覺的時候不要亂動，翻身小心一點，雖然國際賽壓力大，很難避免…」

印尼亞運選手村房間客廳空間狹小，而且沒有冷氣，只有房間才有。（李弘斌攝）

潘慈惠也許誇張了些，但身高183公分的中華代表團醫療團隊召集人林瀛洲，躺上去伸直雙腿剛好頂到床尾。別忘記，中華代表團還有身高203公分的男籃「新台灣人」戴維斯，還有舉重「大力士」陳士杰身高190公分、體重152公斤，亞運選手村的房間和床的尺寸對他們來說，實在太「迷你」了。

「陳士杰以往會讓他睡客廳，就是把房間的床搬到客廳，用比較舒服的方式去改善，」楊勝雄笑說，陳士杰因為鼾聲大，睡客廳也比較不會吵到其他人，偏偏這次選手村客廳沒有冷氣，怎麼安排相當頭大。

印尼亞運選手村雙人房，床與床之間的距離很短，選手如果睡眠品質不好，很容易影響到室友。（李弘斌攝）

印尼亞運選手村房間每單位2房1廳3床位，雙人房可於床尾加長，但單人房的床直接頂到牆壁，沒有加長的空間。而客廳沒有空調，選手根本待不住，屆時大多時間恐怕都得窩在狹小的房間裡。

楊勝雄指出，舉重在運動會中是較早進行的賽事，代表隊抵達後沒有太多時間適應，馬上就要比賽，對住宿品質尤其敏感。「這次的床躺起來，軟硬度還不錯，舉重怕軟的床，隔天的訓練腰會痠痛。但床與床的距離太近，就怕睡眠品質不好的人也會互相影響。」

(中時電子報)

韓職》NC恐龍止九連敗 王維中無…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。