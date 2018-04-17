荔枝椿象亂全台 在金門碰到天敵

在台灣地區造成荔枝及龍眼嚴重損失的「荔枝椿象」。（金門縣府提供）

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在台灣地區造成荔枝及龍眼嚴重損失的「荔枝椿象」。（金門縣府提供）
剛孵化的荔枝樁象。（金門縣府提供）
左側的荔枝樁象遭寄生蜂寄生。（金門縣府提供）
縣防疫所長文水成表示，民眾被荔枝椿象臭液噴到，應立即用清水沖洗，若情況嚴重則須立即就醫。（金門縣府提供）
苗改場助理研究員吳怡慧與文水成所長討論荔枝樁象與寄生蜂之間的寄生機制。（金門縣府提供）
荔枝樁象的若蟲。（金門縣府提供）
金門縣農試所人員協助荔枝樁象的採集和調查工作。（金門縣府提供）
苗改場專家吳怡慧應邀到金門講授荔枝樁象的防治方法。（金門縣府提供）

在台灣地區造成荔枝及龍眼危害的「荔枝椿象」，因為用藥問題導致蜜蜂死亡，蜂蜜價格節節攀升，更可怕的毒液問題，也讓民眾談蟲色變。但這種人人討厭的大害蟲，在金門卻碰到天敵「平腹小蜂」。縣防疫所表示，目前金門已有平腹小蜂寄生於荔枝椿象卵中，民眾稍可放心。

縣府表示，縣府在前年開始監測荔枝椿象，農委會苗栗區農業改良場生物防治分場助理研究員吳怡慧就已發現金門荔枝椿象卵塊上有明顯的寄生蜂蟲孔，且並無大規模危害。

最近，吳怡慧在縣農試所及夏興、碧山、高坑、前水頭等多處龍眼種植地點，雖有發現荔枝椿象，但數量比台灣多處重災區輕微很多，且仍有發現遭寄生蜂寄生蟲卵，顯示荔枝樁象的族群繁衍，在金門受到天敵昆蟲的有力壓制。

吳怡慧指出，以往荔枝椿象大多集中在台灣中、南部的荔枝或龍眼果園上，近年則已擴散至全台，甚至都會區常見的「台灣欒樹」也發現它們的蹤跡。由於荔枝椿象產卵地點不僅於樹上，很多民眾甚至在衣服或牆壁上發現蟲卵，因此造成心理恐慌。

縣府表示，目前金門的荔枝椿象族群密度，尚無需以農藥進行化學防治，但在前水頭等觀光景點，專家建議可在穿著保護衣物、護目鏡及口罩下，以簡易網具進行捕捉。

縣防疫所長文水成表示，民眾被荔枝椿象臭液噴到，應立即用清水沖洗，若情況嚴重則須立即就醫，實務經驗上已有沾染臭液，情況嚴重到須住院治療。另因荔枝椿象的若蟲顏色鮮豔，學校也應預防學童無知接觸，可能衍生的意外傷害。

(中時)

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