丁守中、羅智強走訪信義市場 批改建牛步

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擬參選台北市長與台北市議員的丁守中、羅智強今早走訪信義市場，直批北市傳統市場改建速度牛步，以信義市場來說，如果他當選，將支持改建為大樓，同時也有里民活動中心和公共住宅功能。

丁守中批評，信義市場使用數十年，燈光昏暗、場地濕滑，這也是台北市許多傳統市場的縮影。但在柯文哲任內，市場改建進度牛步，柯自家附近的東門市場，都是今年初才承諾改建，何時動工也仍遙遙無期。他也說，如果他當選，支持信義市場改建為大樓。

根據丁守中競選辦公室調查，信義市場使用至今已有57年歷史，主體建築物為2層樓建築物，攤商擁有合法經營使用執照，但是後方棚架區的攤商，則是沒有經營執照，但當時一樣是由政府幫忙搭設棚架，一路經營至今。面臨改建問題實，棚架區攤商一旦搬進主體建築區，攤位立刻縮小，另外還有中繼市場需求問題等。丁守中辦公室批評，北市府強硬要展開招標，不顧棚架區攤商顧慮，罔顧市民權益。

對此，北市市場處則透過新聞稿回應，信義市場是建築法修正公布前無使用執照且有產權登記的2層建物，現在仍有66攤在市場營業。但為配合補照，預計今年5月施工、10月底前完工、12月完成補照；此外，為了工程，棚架區20名攤商需整併至主建物內。市場處說，因為市場環境設備老舊，但攤商意見分歧，所以無法一併辦理補照和整修，待凝聚共識後，另會規畫整修。

(中時)

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