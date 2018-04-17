比漾廣場母親節首推超級周 首7日聯名卡友2000送200

比漾廣場母親節19日起首推超級周，首7日台新比漾聯名卡卡友消費滿2000送200。（郭家崴攝）

友善列印
中時
「台菜小天王」溫國智今示範料理飛魚卵金沙軟絲，使用的益康屋HOTPAN休閒鍋4.5L原價1萬6800元、特價1萬2999元。（郭家崴攝）
比漾廣場OSIM白馬王子-貴族紫，原價16萬8000元、特價14萬3800元，86折。（比漾廣場提供）
比漾廣場vivofit jr. 2小童手環，每個3290元。（比漾廣場提供）
LE CREUSET首次在比漾廣場辦春季特賣，5月4日至13日優惠全面5折、2件再9折。（比漾廣場提供）
比漾廣場象印南部鐵器極致羽釜壓力IH炊飯電子鍋6人份，南部鐵器極致羽釜壓力IH炊飯電子鍋6人份，原價6萬4000元、特價4萬1990元，加贈1000禮券限量10份（比漾廣場提供）

比漾廣場第一季業績整體成長8％，18日截止的美麗購物節有美妝帶路成長7％，比漾廣場母親節19日至5月13日開檔，祭出周年慶等級優惠，是百貨門檻最優、也是歷年最殺，目標要達10％成長！

首次針對上萬名台新比漾聯名卡卡友有7天「超級周」活動，全館單櫃滿2000送200贈品券可累贈，比去年滿5000送500門檻親民；珠寶、大家電累滿萬送500贈品券也可累贈，首周周末滿2萬元最高回饋16％，比漾廣場董事總經理周寶文看好美麗購物節和母親節聯手，業績可上看3億元。

母親節檔期全館優惠齊發，保養品、香氛、珠寶、鍋具、家電、寢具等5折起，加上超級周首4日會員加碼化妝指定品牌與珠寶、大家電當日單櫃，皆滿2萬加送600贈品券；台新銀行加碼當日全館刷滿5000加送100禮券。

期間3周周末有「比漾灶腳」活動，與均岱、益康屋、維他鍋、鼎王、掌廚鍋具品牌合作1小時3道媽媽快速料理實演與優惠活動；5月4日至13日有LE CREUSET春季特賣，要讓40、50世代姊姊的購買力更發威。

此外，26日至5月13日推出全館累滿5000送500，含300贈品券及200服飾抵用券可累贈；珠寶、大家電累滿萬送500，含300贈品券及200服飾抵用券可累贈，以上兩項贈獎比漾聯名卡卡友都可再多加送100服飾抵用券可累贈，最低門檻等於滿5000可送600。

(中時)

路痴有救了！Google導航將以「地… 傳統電視慢慢OUT 不耗時、免費短…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。