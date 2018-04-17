比漾廣場母親節首推超級周 首7日聯名卡友2000送200

2018年04月17日 21:08 中時 郭家崴

「台菜小天王」溫國智今示範料理飛魚卵金沙軟絲，使用的益康屋HOTPAN休閒鍋4.5L原價1萬6800元、特價1萬2999元。（郭家崴攝）

比漾廣場OSIM白馬王子-貴族紫，原價16萬8000元、特價14萬3800元，86折。（比漾廣場提供）

比漾廣場vivofit jr. 2小童手環，每個3290元。（比漾廣場提供）

LE CREUSET首次在比漾廣場辦春季特賣，5月4日至13日優惠全面5折、2件再9折。（比漾廣場提供）

比漾廣場象印南部鐵器極致羽釜壓力IH炊飯電子鍋6人份，南部鐵器極致羽釜壓力IH炊飯電子鍋6人份，原價6萬4000元、特價4萬1990元，加贈1000禮券限量10份（比漾廣場提供）

比漾廣場第一季業績整體成長8％，18日截止的美麗購物節有美妝帶路成長7％，比漾廣場母親節19日至5月13日開檔，祭出周年慶等級優惠，是百貨門檻最優、也是歷年最殺，目標要達10％成長！

首次針對上萬名台新比漾聯名卡卡友有7天「超級周」活動，全館單櫃滿2000送200贈品券可累贈，比去年滿5000送500門檻親民；珠寶、大家電累滿萬送500贈品券也可累贈，首周周末滿2萬元最高回饋16％，比漾廣場董事總經理周寶文看好美麗購物節和母親節聯手，業績可上看3億元。

母親節檔期全館優惠齊發，保養品、香氛、珠寶、鍋具、家電、寢具等5折起，加上超級周首4日會員加碼化妝指定品牌與珠寶、大家電當日單櫃，皆滿2萬加送600贈品券；台新銀行加碼當日全館刷滿5000加送100禮券。

期間3周周末有「比漾灶腳」活動，與均岱、益康屋、維他鍋、鼎王、掌廚鍋具品牌合作1小時3道媽媽快速料理實演與優惠活動；5月4日至13日有LE CREUSET春季特賣，要讓40、50世代姊姊的購買力更發威。

此外，26日至5月13日推出全館累滿5000送500，含300贈品券及200服飾抵用券可累贈；珠寶、大家電累滿萬送500，含300贈品券及200服飾抵用券可累贈，以上兩項贈獎比漾聯名卡卡友都可再多加送100服飾抵用券可累贈，最低門檻等於滿5000可送600。

(中時)