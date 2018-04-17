英國汰除龍捲風戰機 影響德國空軍操作成本

2018年04月17日 20:59 中時電子報 江飛宇

英國在引進F-35之後，將逐步淘汰龍捲風戰機(Panavia Tornado)，此舉卻會影響同樣德國，因為他們也是龍捲風的使用者，要是英國停用，德國龍捲風的操作成本會因數量更少而提高。

防衛新聞(Denfesn News)報導，龍捲風戰鬥轟炸機是1970年代由英國、德國、義大利三國所共同研製的，在1990年代的全盛時期，總產量曾達到900多架，其中德國最初購買了357架，時至目前有93架在封存中，而88架在德國空軍服役。

龍捲風戰機的服役表現相當不錯，他的首戰是1991年1月的「第一次伊拉克戰爭」，戰後還爭取到沙烏地阿拉伯成為新的買主。到現在沙烏地阿拉伯仍在操作，以對付葉門的胡賽組織。同時德國空軍的龍捲風也在伊拉克和敘利亞上空執行任務。

即使過去表現不錯，但是這些1970年代的戰機，在21世紀的環境也顯得落伍，必須性能提升才能繼續使用。德國在2016年就通過了龍捲風的升級計畫，希望至少使用到2035年。原本他們期望英國與義大利可以加入，但是英國從2016年11月起已決定開始將龍捲風戰機陸續除役，而義大利的除役時間表雖然訂在2027年，但是義大利似乎沒有打算要做什麼更新。

如此一來德國必須另作打算。首先他們可能會接收英國的舊機，因為英國是當年龍捲風戰機最大購買者，包括較早的GR.1型與最新的GR.4型，機況也都保持的不錯，因此當皇家空軍完全退役後，這些堪用的龍捲風戰機將成為很好的零件、消耗品的主要來源，因此德國會在英國皇家空軍除役典禮後，立即前往洽談以便搶占較好的版本。

但是光有零件還不夠，航電與操縱系統也要改良，例如座艙的儀表需要改良成數位式的多功能顯示器，也要更換飛機的主控電腦，至少必須符合北約規定的敵我識別系統(IFF)。北約各國必須在2019年1月1日前完成敵我識別的升級到5 / S 1級，這意味著德國龍捲風戰機的更新時間有限，必須加快腳步。

德國國防部的好消息是：其他國家同樣有敵我識別系統升級方面的麻煩，這可能可以推遲一些改良的時間，或者大家一起出錢升級。

(中時電子報)