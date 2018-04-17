傳統電視慢慢OUT 不耗時、免費短影音攻台

2018年04月17日 21:32 中時 石欣蒨

Yahoo TV除了直播以外，也積極帶來短影音，像是星座命理等專題就相當受歡迎。（翻攝自YahooTV）

據資誠聯合會計師事務所去年公布的《2017 全球與臺灣娛樂暨媒體業展望報告》中顯示，台灣的網路影音業，到了2021年時將會在5年間成長50%以上的規模，也代表著OTT年代正式掘起，不僅本土電信商也陸續加入戰局，最近還有新形態的馬來西亞OTT廠商進軍台灣市場，也預告著消費者選擇觀看內容的模式也越來越盛行。

OTT代表著「Over The Top Content」，也就是有別過去傳統電視，以網路傳輸內容，更可以個人喜好而作購買影片、戲劇等內容，像是KKTV、內地OTT龍頭愛奇藝等，就先看準國人愛追劇的習慣，帶起了付費追劇的熱潮，像是台灣最大網路電視平台OVO，去年就創下500萬預購金額的表現，可見傳統電視不再是現代人的首要選擇。

不過消費者大多都喜歡看免費的內容下，也吸引了來自馬來西牙的WebTVAsia作投資，WebTVAsia集團總裁張捷惟發現，現在不少人都喜歡以行動裝置觀看短影音，看準台灣仍未有針對該市場的發展，首波選此來開展「LUVE」原創影音平台，以台灣熟悉的網紅如聖結石、這群人等簽約創作者，為觀看者帶來4到5分鐘的原創短影音去吸引觀眾，主打行動觀看為主的在地年輕族群，也與目前一般以1小時左右的韓劇、節目為主內容的OTT平台不一樣。

而原本擅長在地原創節目的Yahoo TV，就是結合了時事、綜藝、命理等多元化節目的平台，不僅成為了台灣不重複造訪人數第1名的影音網站，行動影音流量也年成長81%，而最近也朝短影片方向發展，Yahoo奇摩媒體傳播事業群總經理邱瀅穗表示「其實短影音早已開始，像是專業人士如藝人、3C達人等合作，目的都是讓觀眾停留時間更長。」，同時對於喜歡看原創節目的觀眾，短影音也是不消耗太多時間，同樣能得到的娛樂之一，而對年輕人來說也是除了傳統電視以外的新選擇。

(中時)