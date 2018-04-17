80歲資深演員拿獎中魔咒 洩拍《紅衣》中邪經驗

2018年04月17日 21:20 中時 徐桐炘

劉引商（左後三）和 姜秀瓊(後排左起)、林琬玉、陳芯宜、傅榆、陳潔瑤、黃庭輔(前排左起)、廖克發、侯季然、林泰州、吳端盛共同出席「時光台灣」記者會。（公視提供）

80歲資深演員劉引商17日出席公共電視與國影中心、台灣國際紀錄片影展合製的「時光台灣」活動，她近年因演出《紅衣小女孩》回歸大銀幕，去年在電影《順雲》飾演固執老奶奶，一舉拿下台北電影獎最佳女配角，被問是否有更多邀約，她搖搖頭說：「有的時候得獎是個魔咒！」她擔心許多製片方認為得獎後會擺出高姿態或提高價碼，強調自己拿獎前後沒什麼兩樣，「沒有漲價和降價，你們認為我可以，我就去！」

劉引商大銀幕出道也不太順利，演出《跑道終點》卻沒太多人看過，該片被稱為「古早版《斷背山》」，疑因涉男同志議題而被禁，她表示當時剛從國立藝專畢業，跟著恩師崔小萍從事電臺廣播劇，當過不少紀錄片配音，未料處女作上映就被阻，大呼可惜，她去年才在電影資料館首次看片，感嘆導演和其他主演都已退休，只剩她隻身一人，不過她也可愛的說：「當年挺美的！」笑言現在只是斑和皺紋多了點，「哎呀，還不錯！沒有變化！」

聊起多年拍片經驗，劉引商表示少遇驚險場景，就連演動作片都僅需原地跳躍，導演總是貼心為她安排替身，不過之前拍《紅衣》出現疑似中邪狀況，因不能影響醫院工作，夜間12點以後才能開拍，她一躺上基隆礦工醫院的急診室病床，「就有一種背部冰涼的感覺。」當時心裡想：「不知道之前誰躺過出不來了。」幸好當天將劇組發的平安符放在口袋，緊捏著符安全度過一晚。

(中時)