金融修法「扯後腿」？ 劍青檢改籲邱太三嚴查並防不當修法

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中時

媒體報導，金融八法修法架空《刑法》沒收新制之立法過程，幕後是法務部官員主導，檢改團體「劍青檢改」17日晚間發表聲明，籲請法務部長邱太三嚴防不當修法，並嚴查本案公布調查結果，若確有法務部官員修法架空《刑法》沒收新制，要求相關官員負起政治責任。

劍青檢改表示，媒體報導，立委郭正亮指金融八法修法架空《刑法》沒收新制之立法過程，是法務部官員與民進黨總召柯建銘在黨團協商前，要求他所為，並稱金管會和司法院均同意，更將金管會原本僅提案研修的《證券交易法》一法，一舉擴張到全部金融八法，徹底架空沒收新制。

劍青檢改指出，法務部為《刑法》主管機關，《刑法》沒收新制為法務部近年來重大政策。自前年大力推動《刑法》沒收新制後，更憑以全力準備年底國際洗錢防制評鑑，竟傳出法務部官員主導修法，將全部金融八法修改架空沒收新制。

法務部4月12日曾發布「為兼顧被害人權益，應即修正銀行法等法」新聞稿，指「積極推動相關沒收新制，期能澈底剝奪不法犯罪所得，此次金融犯罪領域之修法，卻使沒收新制產生缺口，導致法院判決不宣告沒收之結果，將儘速邀集司法院、金管會等單位及學者共同研商，以解決此困境」但報導卻稱立委揭露金融修法幕後主導者是法務部官員，請邱太三立即嚴查。

劍青檢改說，本次金融錯誤修法過程， 法務部、金管會及立法院均涉入其中， 如此重大政策法案，竟能操作修法通過，令人驚愕！至盼盡速亡羊補牢，趕快修法補救。面對我國即將到來之洗錢防制評鑑，誠摯呼籲各主管機關齊心協力，團結合作推動法制健全，更請嚴防不當修法，切勿讓詭異法案闖關成功。

(中時)

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