賴雅妍最好的時刻說出關鍵一句話！助攻古斌秒落淚

賴雅妍演出漸凍人。（歐銻銻娛樂）

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古斌、賴雅妍飾演夫妻。（歐銻銻娛樂）
古斌的哭戲獲得賴雅妍的極大協助。（歐銻銻娛樂）
古斌、李國毅對戲有火花。（歐銻銻娛樂）
李國毅、賴雅妍事隔多年再合作。（歐銻銻娛樂）

李國毅、謝欣穎主演的歐銻銻娛樂自製劇《1006的房客》播出後口碑佳，該劇客串卡司大有來頭，古斌受邀飾演精神科醫師，賴雅妍則是演出他的漸凍人妻子，，被問起印象最深刻的一場戲，古斌表示，有次被導演要求必須在講到某句台詞就落淚，拍攝的當下，賴雅妍在最好的時刻說出了關鍵台詞，古斌的眼淚也瞬間落下，他笑說：「很感謝雅妍的幫忙，這也是我第一次感受到原來我也可以這樣。」

古斌在《1006的房客》中和李國毅再相聚，他說：「我和國毅都會一起討論劇情，演出時也會互相丟球給對方。」分別和古斌和賴雅妍都合作過的李國毅，再一次看到兩人的他表示，現在大家好像對表演又有更多的使命感，更能為自己負責，李國毅無奈笑說：「古斌和雅妍好像都不會老，反而是我老了，怎麼會這樣呢？」

這次飾演精神科醫師，還跟收賄扯上關係，古斌坦言一開始內心有許多疑問，但是陳戎暉導演給了他很大的表演空間，也會親自講解劇情帶著演員一起走戲，古斌說：「在導演身上學到許多不同的表演方式，對我的演出經驗很有幫助，很感謝導演。」

(中時)

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