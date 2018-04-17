空殼收購上市公司！趙薇夫婦遭判禁入股市5年

大陸藝人趙薇。(圖/中時資料照)

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趙薇與老公黃有龍。(圖/中新社)

大陸藝人趙薇夫婦所屬的龍薇傳媒和萬家文化公司昨日遭到大陸證監會警告，趙薇夫婦因此被判5年不得進入證劵市場。但在申辯過程中，趙薇仍然試圖與收購案撇清關係，稱自己不是直屬主管，也不是董監高層。

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根據《澎湃新聞》報導，大陸證監會官網昨日(16日)針對趙薇和黃有龍所屬的萬家文化、龍薇傳媒公司，責令改正，並給予警告。確定對趙薇夫婦採取5年證劵市場進入措施，並分別處以罰款人民幣30萬元(約新台幣140萬元左右)。

證監會認為，趙薇夫婦的龍薇傳媒公司在自身境內資金準備不足的情況下，就以空殼公司收購上市公司，對市場和投資者產生嚴重誤導。而且，趙薇因為本身是藝人，其名人效應因素加乘效果，引發市場和媒體的高度關注，導致了萬家文化的股價大幅波動，嚴重擾亂了正常的市場秩序。

事實上，龍薇傳媒成立僅僅1個月時，註冊資本都尚未實際繳納到位，就宣布收購上市公司。在他們實際收購時，自有資金僅出資6000萬，大部分資金都來自借款，根本尚未準備妥當。

但在申辯時，趙薇還試圖撇清與收購案的關係，她說自己不是龍薇傳媒就上交所詢問回覆事宜的直接負責主管人員，自己也不是上市公司的董監高層。她還說，針對被指責的「名人效應」嚴重誤導市場和投資者，導致萬家文化的股價大幅波動，這些因素都沒有依據。

趙薇過去曾在大陸和香港股市呼風喚雨，被譽為「女版巴菲特」。

(中時電子報)

文章來源：证监会披露赵薇夫妇问询:没想过用自有资金收购

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