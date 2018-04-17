火星人布魯諾來台說中文撩妹 喝到這款汁驚呼神奇

火星人布魯諾在台開唱，與近2萬歌迷狂歡。（理想國提供）

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火星人布魯諾和樂隊分別穿上美國職業棒球聯盟及NBA球服載歌載舞。（理想國提供）

火星人布魯諾（Bruno Mars)今晚8點15分在南港展覽館開唱，2萬張台灣場門票半年前開賣即秒殺，一票難求，他和7人樂隊The Hooligans分別穿上美國職業棒球聯盟及NBA球服載歌載舞，唱出演唱〈Finesse〉、〈24K Magic〉、〈Chunky〉等多首歌曲，唱到〈Calling All My Lovelies〉加入中文歌詞，先對著電話手機道具說出中文台詞：「寶貝， 我好想你。」更把這句話唱進副歌裡。

唱到〈Runaway Baby〉時，間奏燈暗，火星人布魯諾一個人在台上隨性獨舞耍寶，全場尖叫，他開心的用中文回應：「我愛你！」而求婚神曲〈Marry You〉音樂一下，他和樂手跳起可愛的排舞，近兩萬歌迷也一起大合唱。

因火星人布魯諾曾在IG上說是自己熱愛芭樂汁，主辦單位特別也特地準備芭樂在後台，竟意外引起他的驚呼，原來一直以來他只看過果汁，沒見過芭樂本人，對於見到芭樂的廬山真面目，露出不可思議的樣子。

火星人布魯諾此行搭乘私人飛機低調抵台，行程保密到家，抵台、離台時間及住宿飯店都不對外公開，個性簡單的他對沒有太特別的要求，唯一指名要準備他的愛酒-Don Julio墨西哥龍舌蘭酒，相信歌迷對這名字不陌生，正是火星人布魯諾經常在歌詞裡提到的那位Julio。另外他還要求在後台準備一間錄音室，讓他可以馬上把一閃而過的靈感留下來，不放過任何一個創作的機會。

(中時)

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