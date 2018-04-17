亞運》5個月蓋國際棒球場？印尼挑戰不可能任務

2018年04月17日 21:46 中時電子報 李弘斌 ／印尼雅加達報導 ／印尼雅加達報導

5個月要蓋出一座符合國際標準的棒球場？印尼亞運正準備挑戰「不可能的任務」！位於雅加達賽區二的棒球場於上月動土重建，儘管籌委會表示有信心在7月底前完工，但看到連球場雛形都還模糊的施工狀況，加上印尼並非注重棒球的國家，讓台灣前往勘查的亞運參訪團很難樂觀。

印尼亞運規畫兩座棒球場，其中一座位於GBK運動園區，規格像是社區型球場，另一座則緊鄰於造價11億美元的全新自由車館Velodrome。然而相較於內裝還在趕工、但外裝至少已經完成的Velodrome，棒球場進度顯然還落後許多。

印尼亞運自由車場地賽將在斥資11億美元興建的Velodrome舉行，目前賽道正在加緊趕工中。（李弘斌攝）

負責督導興建自由車館、棒球場的專案總監塔克溫（Iwan Takwin）表示，原址本來就有一座棒球場，但規格未達國際賽標準，為了亞運才拆除，於上月開始動土重建，預計7月底前完工，趕上8月的亞運棒球賽。

從目前施工的狀況來看，勉強可以看出到時候扇形棒球場的輪廓，只是全壘打牆緊鄰著住家，而左外野又顯得距離太短。塔克溫則說，全壘打牆與本壘的距離他沒有詳細數字，「但國際棒總說距離合乎規定。」而為了保護球場旁的住家，全壘打牆都會架設加高的護網。

印尼亞運棒球場加緊趕工中，看台部分目前才剛架設鋼筋。（李弘斌攝）

印尼亞運棒球場施工中，圖為預定的本壘位置，工人正在搬運紅土。（李弘斌攝）

另一方面，即使棒球場如期趕在7月底完工，但在印尼亞運8月18日開幕之前，能否有時間舉辦測試賽，找出場地缺失及時改善，確保屆時比賽順利進行，也是一大變數。

印尼亞運大多以既有場館翻修來應付賽事，Velodrome是少數全新場館，由英國團隊規畫、德國團隊負責賽道施工，也是本次亞運投資成本最高的比賽場地。相較之下，台灣雖然培育出「亞洲車后」蕭美玉，室內自由車賽場依然難產，不免有些汗顏。

(中時電子報)