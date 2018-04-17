打完收手　美英法扭轉敘利亞的戰爭局勢了嗎？

一名敘利亞兒童在度馬鎮的路邊領取大餅，他身後的建築物已被炸成廢墟。(圖/新華社)

友善列印
中時電子報

敘利亞度馬鎮遭到美英法三國聯軍轟炸後，街頭景象殘破不堪。(圖/新華社)

美東時間13日晚間，美國總統川普下令和英國、法國聯手針對敘利亞進行精準打擊，首都大馬士革附近的科學中心和中部城市霍姆斯附近的化武囤放區和指揮站都成了主要打擊目標。經過1天的轟炸，川普收手了，並沒有打算讓3國聯軍擴大攻勢，讓戰爭升溫。儘管美國對戰果很滿意，俄羅斯也說敘利亞攔截了70幾枚飛彈，敘利亞總統阿塞德心情也不錯。

睽違8年的中日對話　北京專家點出3大考量

臉書侵犯隱私！儲存用戶臉部照片遭裁定集體訴訟

那麼，到底敘利亞承受這次打擊以後，原本敘利亞戰爭的格局和整體趨勢因此被改變了嗎？根據《界面新聞》專訪指出，西北大學中東研究所副教授李福泉認為，美英法三國聯軍對於俄羅斯在敘利亞的存在勢力，絲毫沒有從根本上削弱。也就是說，針對敘利亞目前戰爭局勢而言，整體格局和趨勢其實大同小異，毫無改變可言。

但是就美國的出發點而言，其實也不想針對敘利亞政府和阿塞德政權造成多大的威脅，川普的目的是有限的。

儘管短期內，美國可能不會再對敘利亞進行軍事打擊，但西北大學中東研究所副教授閆偉指出，這次打擊其實主要是在向俄羅斯釋放一種訊號，也就是說，未來的敘利亞局勢不能再由俄羅斯一家主導，更不可能讓阿塞德政權收復失地。

閆偉還補充說，化武問題其實只是大國博弈的噱頭而已，敘利亞問題想要解決，仍然必須看美國和俄羅斯兩國在世界範圍博弈的結果。

不幸的是，如果美俄繼續將問題尖銳化的話，解決敘利亞問題恐怕是難上加難。

(中時電子報)

英國汰除龍捲風戰機 影響德國空…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。