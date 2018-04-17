打完收手　美英法扭轉敘利亞的戰爭局勢了嗎？

2018年04月17日 21:49 中時電子報 何宜玲

敘利亞度馬鎮遭到美英法三國聯軍轟炸後，街頭景象殘破不堪。(圖/新華社)

美東時間13日晚間，美國總統川普下令和英國、法國聯手針對敘利亞進行精準打擊，首都大馬士革附近的科學中心和中部城市霍姆斯附近的化武囤放區和指揮站都成了主要打擊目標。經過1天的轟炸，川普收手了，並沒有打算讓3國聯軍擴大攻勢，讓戰爭升溫。儘管美國對戰果很滿意，俄羅斯也說敘利亞攔截了70幾枚飛彈，敘利亞總統阿塞德心情也不錯。

那麼，到底敘利亞承受這次打擊以後，原本敘利亞戰爭的格局和整體趨勢因此被改變了嗎？根據《界面新聞》專訪指出，西北大學中東研究所副教授李福泉認為，美英法三國聯軍對於俄羅斯在敘利亞的存在勢力，絲毫沒有從根本上削弱。也就是說，針對敘利亞目前戰爭局勢而言，整體格局和趨勢其實大同小異，毫無改變可言。

但是就美國的出發點而言，其實也不想針對敘利亞政府和阿塞德政權造成多大的威脅，川普的目的是有限的。

儘管短期內，美國可能不會再對敘利亞進行軍事打擊，但西北大學中東研究所副教授閆偉指出，這次打擊其實主要是在向俄羅斯釋放一種訊號，也就是說，未來的敘利亞局勢不能再由俄羅斯一家主導，更不可能讓阿塞德政權收復失地。

閆偉還補充說，化武問題其實只是大國博弈的噱頭而已，敘利亞問題想要解決，仍然必須看美國和俄羅斯兩國在世界範圍博弈的結果。

不幸的是，如果美俄繼續將問題尖銳化的話，解決敘利亞問題恐怕是難上加難。

(中時電子報)