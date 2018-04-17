日系美妝攻母親節檔期 明星商品加大容量最夯

ALLIE EX UV高效防曬水凝乳，祭出母親節限定組1800元。（佳麗寶提供）

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中時
肌膚之鑰精質逆齡經典組，1萬7500元。（肌膚之鑰提供）
THREE全方位經典保養，極致活顏保養特惠組1萬250元。（THREE提供）
SUQQU水感高效防護菁華50g SPF50 PA＋＋＋＋，2950元。（SUQQU提供）
資生堂紅妍肌活露120ml，優惠價6600元。（資生堂提供）
ADDICTION時尚偽素顏底妝優惠組，優惠價2780元。（ADDICTION提供）
IMPRESS GRANMULA頂極賦活菁華液尊寵組，1萬8000元。（佳麗寶提供）
SK-II正貨加大限量青春露330ml，特價6642元。（SK-II提供）
IPSA母親節美膚機能加大組。（IPSA提供）

母親節檔期熱烈開打，各大美妝品牌都使出渾身解數搶客，不論是祭出加大版或是直接任選經典款都給出最低優惠，向來有穩定客源的日系美妝，除了彩妝業績飆漲，基本保養組合仍是母親節檔期主力業績來源。

佳麗寶母親節強打明星商品IMPRESS潤膚露經典活顏保溼組、IMPRESS潤膚乳潤澤保溼修護組，想要挑戰最頂級系列，還有IMPRESS GRANMULA頂極賦活菁華液尊寵組，一次滿足消費者需求，不論是頂級保養、彩妝，甚至防曬，都能在母親節檔期，以優惠價入手。

植萃療癒品牌THREE，配合母親節檔期，直接將新品「肌能系列」作為滿額贈禮，讓消費者直接體驗最新保養，多項經典組合也在特惠之列，包括平衡清潔組、極致活顏保養組、明星髮品組、淨白防護組、Inner Care系列組等。

貴婦美妝SUQQU則首次推出限量「水感高效防護菁華限定加大版」， 強攻加大版市場的還有備受市場青睞的「資生堂紅妍肌活露」、「SK-II正貨加大限量青春露」。

頂級美妝肌膚之鑰則針對母親節祭出經典保養與彩妝系列，首4日期間，一次入手彩妝發燒組及底妝發燒組，可獲得專屬訂製化妝包。 日系美妝ADDICTION則強推時尚偽素顏底妝優惠組，並祭出滿額贈癮炫時尚帆布包。

(中時)

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