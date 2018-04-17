大潭電廠環差案初審 環委同意台電補考

2018年04月17日 21:49 中時 廖德修

與蔡政府能源政策有關的桃園「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計劃」環境影響差異分析案，今天在環保署進行專案小組第1次初審。這次台電的計劃是輸電線路做變更，原本規劃的路線是把電接到位於東邊的龍潭變電所，新案則更改為往北接到林口火力發電廠。

台電認為路線變更後對環境的影響減低，因新路線的距離縮短3公里，沿途人口也較少，環境相對單純，且工期縮短、經費減低，應該是比較理想的選擇。

不過環評委員卻不認同，王价巨質疑台電是在「挑戰環評極限」，兩條路線完全不同，影響範圍也不一樣，怎麼能相提並論？應該當做另一件新的開發案，重新做環境影響評估才對。

另一位環評委員劉益昌則指出，新路線沿途有許多原住民的遺址、聚落，台電根本沒仔細調查就說文化資源不多。西元1697年來台的郁永河曾經走過這條路，在其著作《裨海紀遊》曾有詳細描述，台電不能因不了解就忽視其文化價值。而且兩條路線完全不同，怎能做比較？簡直是橘子比香蕉，立足點完全不同。

不過環保署列席人員與部分環委則認為，台電的申請合乎《環評法》的規定，應可當成環差案審理沒有問題。台電也說已經取得其他主管機關的共識，但環委仍要求台電要再謹慎與公路總局、新北市政府協商，並取民眾溝通後，在7月31日前補件再審，也就是給台電一次「補考」的機會。

(中時)