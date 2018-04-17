賴揆：政府與企業共同合作拚經濟 促進台灣進步發展

2018年04月17日 22:09 中時 張理國

行政院長賴清德今天出席「中華民國全國工業總會第十屆及第十一屆理事長交接晚宴」，除代表行政院恭賀台塑王文淵總裁接任全國工業總會理事長，也強調總統引領的方向及行政院的具體作法，均要跟企業界站在一起，共同拚經濟，使社會更進步及和諧。

賴揆表示，「拚經濟」是蔡英文總統和行政院的最優先的工作。總統就任後，特別提出了新經濟三大方向：第一是「五加二產業創新」，將使台灣的產業升級，技術創新，解決多年來的經濟困境；其次，蔡總統提出8年8千億元的「前瞻基礎建設計畫」，解決下一世代台灣基礎建設的需求，並透過政府公部門投資，帶動民間經濟發展。第三是「新南向政策」，立足台灣、佈局全球，讓企業擁有更好的發展空間，拓展我國的經貿範圍。

賴揆指出，為促進經濟發展，行政院在蔡英文總統的領導下，具體推動軍公教人員加薪3%、稅制合理化及鬆綁法令等重大政策。感謝企業界跟進加薪，當民眾收入增加，消費也增加，將可帶動經濟發展。

有關稅制合理化方面，賴揆表示，立法院三讀通過「所得稅制優化方案」，月薪3萬元以下、雙薪4口之家(扶養2名5歲以下子女)年薪123.2萬元，可免納所得稅，減輕薪資所得者及中低所得者稅負。關於鬆綁法令方面，賴揆指出，過去許多部會的函釋，超越母法授權範圍，限制企業發展空間。台灣是一個小國，在激烈的國際競爭中，應更機動及彈性，鬆綁法令是必走的路線。

此外，賴揆也表示，他親自主持「加速投資台灣會議」，解決企業五缺問題，讓水、電、土地、人力、人才不虞匱乏。同時，也調整一例一休，讓勞動市場更具彈性，資方、勞方有機會共同合作拚經濟；他特別要求環保署環評制度，及內政部都市計畫委員會應更具效益，讓企業界有信心，且事先了解所遭遇問題，避免投資案受到影響。

(中時)