連恩尼遜前女友竟是這位「影后」 再次霸氣告白融化對方

《人生無限露營車》描述一對老夫老妻的甜蜜幽默生活。（傳影提供）

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連恩尼遜在節目上與舊情人重逢，對方正是奧斯卡影后海倫米蘭，兩人首次在螢幕前談論這段30年前的姊弟戀，回憶起當年在片場相遇的情景，地表最強老爸瞬間化身為瘋狂粉絲大罵髒話：「X！我徹底被電暈，一見鍾情！」霸氣示愛讓現場觀眾一秒融化，海倫米蘭也嬌羞回應：「這麼美的故事，這些年來你怎麼都沒跟我說過！」

兩人在第一次合作後就陷入熱戀並同居四年，無奈當時海倫米蘭已經是家喻戶曉的A咖，小七歲的連恩尼遜卻才剛起步，最終因女方人氣太高、男方需要更多事業空間而和平分手，直到現在各自擁有幸福家庭仍然是彼此的摯友，最後一同在節目上感謝對方。

不過近日讓海倫米蘭的導演老公大吃飛醋的不是「最強老爸」，反而是新片《人生無限露營車》的合作夥伴金球影帝唐納蘇德蘭，海倫米蘭和唐納飾演恩愛夫妻，結婚五十年仍早晚甜蜜不斷，愛人間的鬥嘴調情更是讓許多影迷看了直呼：「太可愛已閃瞎！」也在最後忍不住為夫妻間最深的羈絆感動流淚，連海倫米蘭真實生活的丈夫都忍不住對他們的好默契大為吃醋！

該片講述結縭50餘年的夫妻坐上露營車展開公路旅行，前往海明威的故居共度最燦爛的生命盡頭，讓人不禁聯想到全球影迷為之動容的冒險動畫《天外奇蹟》，如今就像是透過真人版替當年片中的卡爾爺爺圓夢！而兩位主演大咖年齡加起來已經超過150歲，皆於近年獲得奧斯卡終身成就獎。該片20日在台上映。

(中時)

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