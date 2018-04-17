一天被連爆3料 納豆崩潰：真的心痛

納豆今遭週刊連環爆料。（圖／中時資料照）

友善列印
中時電子報
納豆臉書全文。（圖／翻攝自納豆臉書）

藝人納豆近年積極開創副業，今（17日）卻被週刊一連爆3料，先是指他曾在燒肉店調侃客人「你就是Gay」，並找朋友來和同行女藝人合照，惹火對方，接著又被控手搖飲店用「隔夜珍珠」，最後被挖出和新北市長候選人侯友宜是甥舅關係，以前曾有媒體邀兩人一起受訪，但納豆得知沒酬勞後就立即推掉。對於一連串爆料，納豆稍早在臉書一一駁斥，直言：「我真的心痛」。

針對飲料店被控用「隔夜珍珠」，納豆強調：「只要有開過飲料店的人都會知道，珍珠根本不可能放隔夜才賣，因為它會結成一大糰根本不能拿來賣」，痛心週刊沒求證就亂寫。

至於在燒肉店和客人發生不愉快一事，納豆稱自己真的不記得讓別人感到不開心，「認識我的都知道我是個真誠直接的人，對我有任何想法也都能直接跟我說，真的不需透過媒體來放話攻擊」，並稱自己認識很多藝人，不可能會再打電話叫朋友拍明星。

最後，納豆也說明他和經紀人從來沒聽過要找他與舅舅侯友宜的合作，舅舅在我們家族是德高望重的長輩，能和他合作開心都來不及我會在意錢？！」並補充對方之前找過他主持警大的聖誕晚會，他也表明不想收酬勞，「我是這樣敬重家族長輩的人，結果現在週刊寫的是哪樁？沒證據也可以這樣說？」

(中時電子報)

連恩尼遜前女友竟是這位「影后」… 餐廳員工爆積欠薪資！秀琴夫妻債…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。