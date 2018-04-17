一天被連爆3料 納豆崩潰：真的心痛

2018年04月17日 21:52 中時電子報 施品瑜

納豆臉書全文。（圖／翻攝自納豆臉書）

藝人納豆近年積極開創副業，今（17日）卻被週刊一連爆3料，先是指他曾在燒肉店調侃客人「你就是Gay」，並找朋友來和同行女藝人合照，惹火對方，接著又被控手搖飲店用「隔夜珍珠」，最後被挖出和新北市長候選人侯友宜是甥舅關係，以前曾有媒體邀兩人一起受訪，但納豆得知沒酬勞後就立即推掉。對於一連串爆料，納豆稍早在臉書一一駁斥，直言：「我真的心痛」。

針對飲料店被控用「隔夜珍珠」，納豆強調：「只要有開過飲料店的人都會知道，珍珠根本不可能放隔夜才賣，因為它會結成一大糰根本不能拿來賣」，痛心週刊沒求證就亂寫。

至於在燒肉店和客人發生不愉快一事，納豆稱自己真的不記得讓別人感到不開心，「認識我的都知道我是個真誠直接的人，對我有任何想法也都能直接跟我說，真的不需透過媒體來放話攻擊」，並稱自己認識很多藝人，不可能會再打電話叫朋友拍明星。

最後，納豆也說明他和經紀人從來沒聽過要找他與舅舅侯友宜的合作，舅舅在我們家族是德高望重的長輩，能和他合作開心都來不及我會在意錢？！」並補充對方之前找過他主持警大的聖誕晚會，他也表明不想收酬勞，「我是這樣敬重家族長輩的人，結果現在週刊寫的是哪樁？沒證據也可以這樣說？」

(中時電子報)