韓航二千金「潑水門」 遭警方限制出境

2018年04月17日 22:02 中時電子報 王一中

韓聯社17日報導， 韓國警方已對韓進集團總裁趙亮鎬的次女、大韓航空主管廣告事務的專務趙顯旼，在業務會議中對工作人員潑灑飲料一事立案調查，並採取限制出境措施。趙顯旼方面表示將積極配合調查。

趙顯旼的律師任祥赫在接受韓聯社記者電話採訪時表示，目前尚未接到警方任何通知，但聽說警方已對趙顯旼採取限制出境措施，預計不久就會進行傳喚調查。

首爾江西警察署表示，已就趙顯旼涉嫌在工作中利用職權和甲方優勢蠻橫待人立案，並採取限制出境措施。警方表示，趙顯旼向參加會議的廣告公司主管潑灑飲料。

大韓航空解釋趙顯旼並未將水直接潑到當事人臉上，只是扔了杯子到地上，但也表示，暫時解除趙顯旼的管理職務，並依警方調查結果處置後續事宜。

任祥赫表示，當事人已就此事多次致歉。另外，就外界要求趙顯旼辭職的呼聲高漲，任祥赫說，當事人並非想維持所有職務，會在調查結束後公佈立場。

除了潑水事件外，近日一段她發飆罵員工的錄音檔也遭曝光。音檔中只聽到趙顯旼失控大叫，還瘋狂以粗口辱罵大韓航空員工。

2014年12月趙顯旼的姐姐趙顯娥，也曾發生過轟動一時的「堅果門」事件。當時她以乘客的身份乘坐由紐約飛返飛往首爾的大韓韓空班機，因不滿空服員提供夏威夷堅果仁時未事先向她請示，憤而要求機長將已抵達跑道的客機折返登機坪。

趙顯娥後來遭檢方以「飛航安全法」起訴。2015年5月的首爾高等法院二審宣判，趙顯娥因「變更航道」罪名不成立，判處有期徒刑10個月，緩刑2年，並當庭釋放。

(中時電子報)