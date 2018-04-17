餐廳員工爆積欠薪資！秀琴夫妻債務糾紛再添一樁

2018年04月17日 22:05 中時 蕭雅玲

秀琴上個月遭鄭女指控借38萬元錢不還，事發後秀琴不認欠債，甚至反告鄭女損毀名譽，後又傳出與大嫂團Vicky曾借她20萬元沒還，後秀琴轉分給Vicky餐廳的股份，當作是還債，兩人因此而撕破臉！事隔一個多月，秀琴與與老公陳致遠開的餐廳「樂飯」，爆出有外場員工與會計，至今尚有部分薪水沒領到。據「噓！星聞」報導，秀琴與陳致遠經營原住民風味餐廳已結束營業年餘，但外場員工卻向媒體哭訴利用假日來端盤子、洗碗，被欠7千多元對秀琴來說是小錢，但對員工來說，可都是流汗辛苦賺的錢。

報導指出，負責外場的高女在餐廳打工2個月，第一個月有領到薪水，第二個月因餐廳結束營業，薪水因此也沒領到，期間高女曾私訊問陳致遠「可否還錢？」當時陳致遠回應「也正為錢煩惱！」之後不但薪水領不到，傳簡訊給陳致遠也已讀不回，最後陳致遠還封鎖她的訊息，讓她索討無門感到很無奈。而除了外場兩名女員工外，另一名被積欠11,000元薪資的員工，則是陳致遠的親戚。

員工向媒體表示，餐廳還沒結束營業時陳致遠有請會計處理餐廳所有帳務問題，會計老闆接受「噓！星聞」訪問時也說：「幫他們做事半年多，共1萬多沒付，請秀琴解決她也不回應。」消息爆出後，詢問秀琴與陳致遠夫妻，但兩人電話均聯絡不上。

秀琴繼上個月遭爆財務有問題後，夫妻倆神隱近一個月，本月初秀琴接受媒體電訪表示，「一切交給律師處理。」當時她表示，投資本來就有賺有賠，至於大嫂團Vicky想看帳目，秀琴還直白回應說：「帳目都在電腦，要看隨時可以看！」對此Vicky表示，對他們很感冒不願再回應！

而大嫂團成員甄莉今接受訪問也提到，「早就知道這事情（秀琴與Vicky的事情），不用安慰！」她說，Vicky現在4個小孩，沒有辦法投資，又要賺錢又要養小孩，其中2個小孩又讀私立學校開銷很大，光代購事業就讓她忙到沒時間去想那件事情。

(中時)