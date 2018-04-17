總統抵達史瓦濟蘭 傳統勇士起舞 總統笑開懷

2018年04月17日 22:24 中時電子報 曾薏蘋

蔡英文總統抵達史瓦濟蘭。（圖／曾薏蘋）

蔡英文總統台灣時間17日晚間九時三十分抵達史瓦濟蘭王國， 史王恩史瓦帝三世也將到場迎接，現在還有傳統舞蹈表演，蔡英文總統接受傳統迎賓舞迎接時，經過身穿傳統衣服的舞群面前，顯得非常開心，此外，迎接的儀隊制服，還是「來自台灣」。

蔡英文總統今天出訪非洲友邦史瓦濟蘭，總統在機上發表談話，總統指出，這次出訪，她將實際了解各項合作計畫成果，在當地有很多來自台灣的夥伴跟企業朋友，很努力地為台灣打出一片天，「我們要去為他們加油打氣」。

總統這次「同心永固」出訪專案，在台灣時間17日晚間九時三十分抵達史瓦濟蘭王國，史王恩史瓦帝三世也將到場迎接，總統將與史王一起欣賞史國傳統舞蹈，現場還響起禮砲，還有僑胞也在現場熱烈歡迎；隨後在台灣時間18日凌晨抵達王宮，兩國元首將展開雙邊會談、接受贈勳及簽署聯合公報。

總統在機上談話；總統指出，對這次行程的規劃及準備，這趟行程除了參加史瓦濟蘭雙慶儀式，見證台使建交五十週年，也將實際了解各項合作計畫成果，在當地有很多來自台灣的夥伴跟企業朋友，很努力地為台灣打出一片天，「我們要去為他們加油打」。

總統表示，她也要特別感謝隨團記者朋友，很多人不止一次的跟她出訪，台灣人在海外所做的成績、拼出的外交結果，都需要靠各位報導，才能夠傳遞給國人和全世界。

總統說，最後她要感謝華航機組人員，提供周到跟非常熱情的服務與安排，降落後將有一連串行程，機上這段時間請大家多休息，下機後就要再一次為台灣外交做努力，謝謝大家。

(中時電子報)