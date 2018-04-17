反駁指控不聞不問 外交部明召見印尼駐台代表

2018年04月17日 23:10 中時 陳建瑜

「大鮪13號」蔡姓船主指控我政府不聞不問，外交部今強調，駐印尼代表處自第一時間接獲通報後，即透過各種管道力洽印尼政府相關部門，並即派員趕赴當地，以確保我漁民安全及相關權益。明（18日）日上午召見印尼駐台代表，就印尼方多次攔截我漁船事，表達我政府嚴正關切。

外交部指出，外交部向印尼方面強烈關切本案的處理程序及我國漁民人身安全，終促成漁船及人員獲釋，亦將持續向印尼政府表達我嚴正立場，對外界產生的誤解，外交部表示遺憾。

外交部說，我國籍漁船「大鮪13號」（CT4-2649）15日上午遭印尼海關攔截登檢並入港檢查，經過印尼方調查及我駐印尼代表處積極協處後，因確實查無不法，「大鮪13號」已在16日晚間9時（台灣時間）獲釋，人船均安。

外交部指出，自接獲我方相關單位通報後，立即於第一時間指示我駐處緊急向印尼海軍、海關及漁業部等單位關切本案，要求印尼政府依據正當法律程序執法，加速檢查作業程序，以確保我船及船上漁民基本權益，印尼方對我方要求正面回應，允諾若查無不法立即放行。

外交部說，我駐處並於16日派員赴「大鮪13號」受檢的Selat Panjang港積極協處，惟從雅加達至Selat Panjang港須搭班機飛至巴淡島，繼轉搭船舶至Bangkalis島（每日僅有清晨7時30分唯一班船可達），駐處所派人員於16日晚間在巴淡島等待前往Bangkalis島時，即接獲印方通知該船獲釋訊息，顯見我先前積極力洽確獲具體成效。

外交部表示，外交部於16日晚間9時許經駐處通報，雖已先行獲知「大鮪13號」獲放行訊息，惟在確認該漁船順利離港後始正式向外界週知。另外交部於今（17日）日下午再接獲國內相關單位通報印尼公務船艦再次攔檢「大鮪13號」的訊息，惟經檢查後該船已獲放行。

(中時)