敘利亞化武攻擊成羅生門 美俄說法不同

敘利亞東塔古區域的度馬鎮遭化學武器攻擊，該說法來自「白頭盔」提供的影片，西方只能從影片中判斷，使得該事件陷入各說各說境地。(圖/路透社)

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中時電子報

美國、法國和英國在星期六發射了105枚飛彈，攻擊敘利亞的3處可疑化學武器設施，這是對4月7日敘利亞政政府對度馬鎮(Douma)的毒氣攻擊事件所做的回擊。不過度馬鎮的毒氣攻擊事件卻沒有定論，美國以當地受害民眾的影片判定確有毒氣，而俄國則表示，當地並未查到有機磷或氯氣的殘留。

路透社報導，在美國政府高級官員對記者說，他們有大量明確和令人信服的證據，可以證明巴沙爾·阿薩德(Baššār al-ʾAsad)政府使用化學武器空襲東古塔的度馬鎮。官員說：「據目擊者的說法，4月7日杜馬上空有多架政府直升機投放桶式炸彈，而敘利亞境內只有阿薩德政府有直升機。並且影片和照片都顯示至少有兩個氯桶炸彈丟往此處，而受害的民眾也顯示了暴露在有毒物質的症狀，比如窒息和口腔內膜起泡。」

另一名官員也稱，當地的醫生和援助組織報告說，當地有強烈的氯氣味，也描述類似沙林毒氣一致的症狀。

影》俄國防部：敘利亞化武攻擊照片是「設計畫面」

法國的說法是，在檢查了網上發布的受害者的視頻和圖像後，情報部門能夠高度自信地斷定，絕大多數是看到的受害者影片是最近發生的，而不是舊的或是偽造的。

美國與法國的專家表示，這些受害者並非遭到物理攻擊的傷亡，所有症狀都符化學武器襲擊的特徵，特別類似有機磷劑或是氫氰酸。也就是使用含磷或是含氯的化學武器。

然而這些都不是直接證據，因此也有別的說法。

BBC報導，俄羅斯駐聯合國代表瓦西里．內本齊亞(Vassily Nebenzia)表示，軍方曾在度馬採樣土壤樣本，並沒有顯示神經毒劑或含氯物質的特徵。俄羅斯外長謝爾蓋．拉夫羅夫(Sergei Lavrov)則說，認定化學攻擊的證據都來自媒體，這顯然是不可靠的。

最大的爭執點在於，目前的影像證據是由外號「白頭盔」(White Helmets)的「敘利亞民防組織」(Syrian Civil Defence)所提供，而他們的影片也被敘利亞與俄國質疑真實性。又因為敘利亞與西方關係對立，因此他們拒絕西方的調查小組進入度馬鎮查明，能進去的只有俄國單位，但是西方又不相信俄國說法。

(中時電子報)

陸媒：化武攻擊證據源自「設計畫面」的「白頭盔」

文章來源：Factbox: What is known about suspected chemical weapons attack in Syria

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