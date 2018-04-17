《天使追殺令》緊扣難民議題 匈牙利導演籲教宗看電影

2018年04月17日 22:35 中時 徐桐炘

飾演難民的青春男星松波雅格，不時得漂浮在空中。（海鵬影業提供）

奇幻電影《天使追殺令》（Jupiter’s Moon），不僅獲得好萊塢影星威爾史密斯的大力推薦，還接連勇奪西班牙錫切斯奇幻影展、國際攝影師影展最佳影片等大獎。該片除影像炫麗、情節刺激外，更將劇情鎖定在一場救世寓言，讓聖經預言「 天使會在基督第二次降臨時出現」提早在電影中出現。

日前英美法聯合空襲敘利亞，《天使追殺令》劇情也緊扣了近年戰禍頻傳的難民問題，除將之影射為聖經上提到的「前所未有大災難」，更展現深厚的人道關懷，片中還讓降世的天使在難民身上復活，實際體驗慘無人道的追殺，把原本降臨人間該響起的悅耳號角聲，變成了驚險殺戮的隆隆槍砲聲，連天使都大感無奈。被問最希望誰來看這部片？導演柯諾穆恩德秋（Kornél Mundruczó）立刻表明想邀請教宗方濟各前來欣賞。

劇情描述非法入境的難民阿利安（松波雅格Zsombor Jéger飾），在邊境遭警方射殺卻意外沒死，史丹醫生（米勒尼尼茲 Merab Ninidze 飾）幫他治療時，竟發現他擁有騰空漂浮的超能力，宛若天使降臨世間。為確保他的安全，史丹醫生一邊帶他逃跑，一邊卻想藉這股力量獲得救贖…。該片20日上映。

(中時)