美太平洋司令提名人戴維森：依《台灣關係法》支持台灣自我防禦力

2018年04月17日 22:49 中時 江靜玲

美軍下任太平洋司令提名人戴維森今天表示，中國大陸是美國當前最大的競爭手和挑戰，美國與台灣維持強健的非官方關係，不扮演兩岸協調人，也不施壓台灣與大陸談判。美國依《台灣關係法》支持台灣自我防衛能力的立場，則一如既往般堅固。

戴維森並指出，他同意中國大陸在南海和台海軍演在區域內製造「不確定性」，他同時美國應對台常規性軍售。對於台美軍事高層互訪，他了解是正在討論中；邀請台灣參加軍演的部分，他則需要更多時間進一步了解。

美國聯邦參院今天舉行美軍下任太平洋司令提名人戴維森（Philip Davidson）任命聽證會。戴維森擬接替已獲得提名出任美國駐澳洲大使的現任太平洋司令哈里斯。

有關中國大陸將在台海舉行軍演，在今天的聽證會上數度為參議員在詢問中提及，戴維森未針對大陸台海軍演特別提出回覆，但同意大陸和區域內製造不確定性。

戴維森在書面證辭中則表示，台灣兩岸關係自2016年蔡英文當選為台灣總統後趨於冷卻，北京持續敦促台北接受「九二共識」但蔡政府不願如此做，雙方都不願妥協。大陸在外交、國際空間和軍事上對台灣施加壓力。

戴維森說，台海關係雖較 2008年穩定，但依然維持緊張。他指出，在兩岸關係上，美國不扮演調停人角色，也不對台施壓與大陸談判，但美國依《台灣關係法》支持台灣自我防禦能力，一如以往一般堅固。

他表示，台灣與美國分享開放經濟、自由和民主社會，尊重人權和法治，他認為美台間維持強健的非官方關係，有助印太區域的和平與安定。

(中時)