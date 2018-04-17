黃恩賜代打建功 獅克富邦對戰七戰奪六勝

2018年04月17日 22:52 中時電子報 蔡銘仁

統一獅本季無論主客場，宛如富邦悍將的剋星，兩隊今(17日)在富邦主場新莊棒球場交鋒，獅隊幾乎落後整場，先在9上追平，接著鏖戰到延長11上，黃恩賜代打突破僵局，打進2分奠定勝基，助獅隊5比3勝出，獅隊取得對戰三連勝，對戰取得6勝1敗優勢。

獅隊此役對到富邦洋投羅力，1上靠蘇智傑2分炮占得先機；但3下換獅隊洋投羅里奇落難，先被陳品捷轟2分炮，接著2出局二壘有人，又遭林益全揮出左邊方向二壘打，讓富邦取得1分領先。羅力度過首局亂流後，不再給獅隊機會，投到8局未再失分，帶著勝投資格退場。

然而，富邦9上推出林煜清關門，他卻沒完成任務，1出局二壘有人時，被郭阜林敲安打進追平分。兩隊3比3平手戰到延長賽，獅隊原本在10上攻占滿壘，有機會超前，不過最後讓富邦守住；但到延長11上，富邦中繼陳明軒才投2球，遭蘇智傑打出的強襲球打傷，戰況風雲變色。

陳明軒在防護員攙扶下退場，富邦緊急換上賴鴻誠，他雖抓到2出局，但一壘有人時保送高志綱；面對一二壘有人契機，獅隊決定啟用代打，換黃恩賜上場打擊。黃恩賜近況並不好，近5場出賽無安打，截至賽前已經連續18打數無安打。

「當時就是一個直覺。」為何選黃恩賜，獅隊總教練「蔗總」黃甘霖給出這樣的答案，他說，「今天看到黃恩賜帶著老婆跟4個月小孩一起北上，俗話說「娶妻前生子後」會有好運，當時雖因為會動到守備，有點抉擇，還是決定讓他打了再說。」

黃恩賜說，打擊狀況其實一直不差，但之前太要求完美，關鍵還是臨場反應跟心理，「這次上去，我知道自己容易想太多，就沒去想結果，只專注在把球打強勁。」他最後也不負眾望，揮出中外野深遠二壘打，替球隊打回致勝分，賽後獲選單場最有價值球員(MVP)。

蔗總透露，黃恩賜昨天才帶女兒去游泳，「他上場前，還告訴他昨天花錢，今天要賺回來。」結果黃恩賜真的打出安打，回應總教練期待，聽到總教練靠直覺選人，他笑說，「教練直覺一向很準！」獅隊再度擊敗富邦，本季對富邦7戰僅1敗，儼然成了「富邦殺手」。

(中時電子報)