按摩師指稱遭性侵台女給小費 泰警調監視器打臉

2018年04月17日 22:57 中時 林郁平

日前傳出一名台灣女子到泰國遊玩，到按摩店按摩時遭按摩師性侵的案件，被害女子在我駐泰代表處協助下，已完成驗傷報警手續。根據泰國媒體報導，被指控性侵的按摩師辯稱是台女自願發生性關係，泰國警方調閱按摩店的監視器發現，台女事後付款時看來沒有異樣，還給了男按摩師100泰銖的小費。

泰警指出，經調閱曼谷該家按摩店的監視器，發現台女事後下樓到一樓櫃檯付款時沒有異樣，與男按摩師被捕時的說法吻合，男按摩師曾表示台女按摩後等待友人時，除了付200泰銖（約196元台幣）按摩費外，還給了他100泰銖（約98元台幣）的小費。

按摩店老闆認為，如果台女遭到性侵，出聲求救樓下一定會聽到，但店內員工都沒有聽到異常聲音。老闆表示，如果27歲按摩師確實涉嫌性侵，會將他立刻解雇，但若調查發現是雙方合意，將反過來控告台女造成按摩店聲譽受損。

據了解，被害的台女則表示，案發時店裡的音樂開得很大聲，按摩師摀住她的嘴巴，所以沒辦法呼救。離開時是因為被嚇傻了，想趕快付錢離開現場，無法接受對方的說法。

由於雙方說詞不一，泰國皇家警察總長差提布（Chakthip Chaijinda）已下令徹查，要在最短時間內釐清本案，強調涉案雙方都會獲得平等對待。

(中時)