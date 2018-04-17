經痛吃巧克力就能減輕？狂吃也不會胖？營養師來解答

經痛吃巧克力就能減輕？ (圖／康健雜誌)

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中時電子報
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不少女性生發現在生理期前夕，特別渴望能來點巧克力。主要是因為月經來潮前，體內黃體素含量升高，會引起女性想吃高脂肪食物的慾望。

但巧克力真能緩解經痛？巧克力中含有豐富的礦物質鎂，部分因為體內缺乏鎂而導致的經前症候群，可以透過吃點巧克力減輕症狀。且黑巧克力含有豐富的鎂，鎂能控制食慾、穩定情緒、幫助動情激素的濃度調節。

其次，巧克力會誘發腦內釋出讓人心情愉快的「腦內啡」，紓緩經期不適而糟糕的情緒。

除了吃點巧克力，補充鈣質也能紓緩經痛。台灣營養基金會執行長吳映蓉指出，子宮在生理期會收縮痙攣造成不適，而鈣質具有紓緩肌肉組織的效果；如果吃的是牛奶巧克力，可能是鈣質讓肌肉放鬆、減緩經痛。她建議，經痛不適時，除了吃點巧克力外，喝杯熱牛奶也有幫助。

經痛問題可小可大，別輕易忽略。四季和安婦幼診所院長徐金源提醒，經痛可分為原發與次發性，從初經開始，每次月經來都或多或少會有的經痛為原發性，多是月經崩落後，子宮肌肉層痙攣所致，以巧克力紓解的效果因各人體質不同而異。

而若是初經後幾年才發生的經痛，常見原因是子宮內膜異位症，必須由婦產科專科醫師診斷治療，才能對症下藥。

生理期吃再多巧克力都不會胖？ (圖／康健雜誌)

《生理期吃再多巧克力都不會胖？》

千萬不要以為來月經，可以違反「物質不滅」定律，高熱量甜食仍然會讓人發胖。女性在生理期時體溫會稍微升高，但新陳代謝率並不會因此變快，所以，這時候吃太多的巧克力等甜食，而活動量又不足，同樣會囤積熱量、增加體重。

奇美醫院企劃管理部高專、營養師彭巧珍建議，少量吃一些就好，並且把這些額外多吃的甜食熱量，一併算進一天的總熱量裡，然後從減少主食量做調整。例如：下午吃了一顆70卡的巧克力，那當日晚餐就要少吃四分之一碗飯（相當於70卡）。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)

文章來源：原文連結

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