獨／阿諾進婦產科5分鐘痛到差點昏過去

2018年04月17日 23:04 中時 蕭雅玲

阿諾目前努力調養身體準備生小孩。（圖片提供：TVBS）

阿諾去年在美結婚，婚後與老公兩人相隔兩地，老公有時出差去日本、韓國，會順道來台灣再回美國。今她上TVBS《上班這黨事》接受訪問透露，目前正努力調養身體，計畫能早點生小孩。」為了生小孩，前幾天她特地到婦產科做抽血、照超音波檢查，還臨時請醫生幫她做輸卵管攝影，由於輸卵管攝影很痛，檢查前護士提醒她：「會有酸酸的！」講完後只見她躺在檯上「尖叫嘶吼」，她形容5分鐘不到的檢查簡直是「痛到炸」，甚至「比遇到鬼還要可怕！」走出婦產科院後，立刻打電話給當了媽的友人，直誇她們「真的很偉大！」還因為太痛，讓她一度打消想生小孩的念頭。

她透露，由於老公不在，這次一個人到婦產科做檢查，「剛開始護士叫我要吸氣，來放鬆心情，搞得好像我真的在生孩子，痛到快暈倒！」做完檢查後深覺媽媽生她時真的很偉大，「當時她生我的時候是難產，很難想像她到底痛了多久！」回到家原本想抱抱媽媽，但因為自己不喜歡把感情展露出來，只好裝沒事說：「痛死我了，不知道妳怎麼把我生出來！」

老公知道她到婦產科做輸卵管攝影檢查這麼痛，當下還很心疼跟她說：「以後不管什麼檢查，等我一起陪妳去！」並建議她，「如果因為太痛嚇到不想生小孩，或是生小孩計畫想延後，就往後延。」讓她當下很感動。但因為她很喜歡小朋友，即使再痛也決定要完成生小孩的計畫。

(中時)