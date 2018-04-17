他最森77！關8記者會表情洩漏心情

關8澀谷昂（左）退團記者會上成員們心境複雜。（取材自YouTube）

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時報周刊
溫博鈞
日媒觀察澀谷昂記者會上「已非偶像的面孔」。（取材自YouTube／Fuji TV）
關8表演含有大量搞笑成分。（取材自YouTube／Fuji TV）
澀谷昂以非偶像方式表演時呈現完全不同樣貌。（取材自YouTube／Fuji TV）

傑尼斯「關8」主唱澀谷昂日期宣布年底退團以及退出傑尼斯事務所，出他本人的心境外，媒體注目的是一同的其他成員們（安田章大因傷缺席）在記者會上的表情。

日媒仔細觀察，横山裕從頭到尾都沒有笑容，並在發言一開始就掉淚；丸山隆平的表情最為柔和；錦戸亮眉頭深鎖並不時低下頭；村上信五雖沒有在主持節目時那般開朗，但感覺一如平常般平靜；成員中最年輕的大倉忠義一臉怒意；澀谷昂本人認真嚴肅地回答媒體問題，並直視發問記者，已不是偶像會有的表情。讓宣布退團的本人以外的所有成員出席記者會，這在傑尼斯史上也非常鮮見。

澀谷昂將不參加今夏的巡演，而收錄關8去年夏季五大巨蛋巡演最終場演出的影像作品《關8娛樂中 果醬》3月7日在日本發行已有一段時間，在澀谷昂退團記者會後DVD與Blu-ray銷量皆增加，甚至擠回4月15日ORICON公信榜第5名。

關8在出道初期，曾在位於道頓堀「螃蟹道樂」斜對面的大阪松竹座劇場演出，卻連只有1千座位的票都賣不完，令他們之後將大量心力在演唱會內容上，建立起該團成員們在大規模演出、樂團、搞笑等各方面的表演實力。

(時報周刊)

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