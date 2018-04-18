川普駁斥「敘利亞攔截美國飛彈」之說 強調轟炸完全成功

2018年04月18日 00:14 中時電子報 江飛宇

美國、法國、英國在上週六對敘利亞發起飛彈空襲，以摧毀化學武器工廠。然而俄羅斯卻宣稱，敘利亞所擁有的防空系統擊落了大多數來襲的飛彈，「可說是百分百有效」。美國總統川普與五角大廈官員則出面否認，嚴重駁斥俄羅斯關於敘利亞防空系統打落多數巡航飛彈的說法。

美國之音(VOA)報導，俄羅斯國防部發言人伊果．科納申科夫(Igor Konashenkov )說「敘利亞的鎧甲-S1(Pantsir-S1)野戰防空系統發揮很大的作用，在週六時該系統擊出112飛彈，成功擊落美、英、法的103枚巡航飛彈中的71枚。」若是此說為真，鎧甲-S1的攔裁成效極高，達到2/3。

鎧甲S1野戰防空系統，據俄國說法，在敘利亞發揮了極大的效果。(圖/圖拉儀器設計局)

北約將鎧甲-S1取名為「薩姆22灰狗式」(SA-22, Greyhound)，是一種是機動野戰防空系統，搭配2具30公釐機砲與12枚短程防空飛彈，採用小型相陣列雷達追蹤與導引，可以同時攔截多重目標，據了解，它的飛彈射程約為20公里。

儘管外界(包括西方)對鎧甲-S1的評價也不錯，但是美國川普總統和軍方官員仍然堅持原先的說法，也就是美、英、法三國總共發射的105枚巡航飛彈在相隔2分鐘內都擊中了預定目標。

週一川普在佛羅里達州公開露面時回應記者，他說：「他們(指俄國)裝備不好，根本無效。」

五角大廈的聯合參謀部主任肯尼斯．麥肯齊中將(Kenneth McKenzie)說：「我們有信心，所有飛彈都擊中目標。我們甚至沒有跡象顯示俄羅斯的防空系統有啟動。」

麥肯齊補充說，我們評估敘利亞對防禦的努力，在很大程度上並沒有效果，如果有的話，他們無效的飛彈會危及自己的人民。

(中時電子報)