檢調掀開的潘朵拉魔盒 川普政權崩盤的開始？

2018年04月18日 00:22 中時電子報 龔邦華 中視

紐約最近發生了一件大事，很多人認為，這可能是川普政權崩盤的開始。

美國聯邦調查局在四月九日突擊搜查了川普私人律師麥可柯恩的住處 (包括他的辦公室及下榻的飯店)，扣查了十大箱的證物 (文件以及電子存檔等等)。

麥可柯恩會浮上檯面是因為他在2016年美國大選前，付了13萬美金給據傳與川普有一夜情對象的暴風女丹尼爾。然後堅稱川普並不知情。

但是絕大多數人認為，川普不可能不知道，而麥可這個做法很可能違反了競選期間的相關法令。

也因為可能違法，美國司法部的調查單位開始監控他，然後顯然掌握到一些證據，決定申請搜索票。

一般來說，檢調單位搜索某人的私人律師是非常少見的，因為律師及客戶之間有守密的特權，除非這個律師本人涉嫌違法，否則檢方通常不會去挑戰這個特權。

所以當麥可柯恩被搜查後，川普這方馬上有了動作，先是提出臨時禁止令，然後以客戶與律師保密特權，要求先調閱被扣押的文件。但是被法官否決。

法官還沒有決定哪一方可以先檢閱這些文件，有可能必須由第三方來過濾那些屬於保密範圍。

很多人以為這個搜索是特別檢察官穆勒所負責的，但是事實上不是。真正發動的單位，是紐約南區的聯邦執法單位，被稱為美國檢察官中最為菁英的團隊。也是川普真正聽到會怕的政府單位。

紐約前市長，川普的好友朱利安尼以前就是這個區的聯邦律師。過去被這個區起訴的對象，包括兩位前美國司法部部長（後來被判無罪）。由於它具有高度的獨立性，檢察官素質極高，作風強硬，豪不懼怕權勢，被戲稱為「Sovereign district」 （獨立主權區），或是紐約最有權力的俱樂部。

所以就算穆勒被川普給炒魷魚，南區聯邦檢察單位還是會繼續追下去。

有趣的是，麥可柯恩並不是一名真正執業的律師，他的腳色被認為是川普的FIXER 也就是幫他收拾爛攤子的人物。據報導他還有錄音的習慣。由於紐約州只要你是在電話中談話的一方，你可以不詢求對方同意就錄音。所以他和川普的談話有可能被記錄下來。若日後被發現有任何涉嫌違法，沒有比這個更好的證據了。

川普曾經說過，如果調查他的財務或商業上往來，對他來說就是一個不能跨越的紅線。現在不知道被扣押的證物中，有沒有麥可柯恩替川普從事商業上違反規定的運作。而這部分，會不會屬於檢調單位有權調閱的範圍？

所以麥可柯恩的被搜索，有如潘朵拉的盒子。一被掀開之後，就不能回頭。

只能說，好戲還在後頭。

(中時電子報)