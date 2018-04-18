J=J、怒我MV扮仙女 台粉：可代言桐花祭

Juice=Juice（上）與ANGERME不約而同拍出質感極近似的新曲MV。（取材自官方YouTube ）

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時報周刊
溫博鈞

砍掉複雜的背景、繁複設計的服裝，擁有雄厚表演實力的偶像MV還會剩下什麼呢？

死忠粉絲眾多、暱稱「J=J」的「Juice=Juice」與諧稱「怒我」的「ANGERME」兩團同屬「Hello! Project」，最近將先後發片，讓期待已久的粉絲們興高采烈。

基本上兩團會在大約1個月前公開MV，不僅如此，唱片公司更體貼地在日文歌詞字幕下方添上英文，讓更多國家的粉絲們都能夠知道日文歌詞的意義，尤其兩團體新作歌詞向來以優美動人著稱，也令粉絲期待。

督察能力總是特別敏銳的粉絲卻發現，兩團新MV幾乎可視為姊妹作，不僅成員皆穿著輕盈純白衣裳，也都投以柔美燈光，公開後不少台日粉絲皆反應兩團MV視覺元素激似，台灣粉絲更發奇想，認為兩團可以為全台桐花祭擔任代言人。

教粉絲們欣喜的是，本月18日Juice=Juice最新單曲〈SEXY SEXY／你可以哭泣／Vivid Midnight〉將和日本同步數位發行，〈SEXY SEXY〉年輕成員奈奈美挑大梁挑戰性感路線，〈Vivid Midnight〉日系輕韓風一新耳目。

徒勞拍攝MV的用心絕對不是粉絲所樂見的，傑出的兩團成員們在MV中精彩的表現，已獲不少好評。編曲壯闊的〈你可以哭泣〉MV中成員們穿梭在巨大白色燈籠間，幽默的台灣粉絲不忘配合時節下題「桐花仙子望明月」，而被認為雙胞MV的ANGERME〈你不孤單 …Friend(2018 Acoustic Ver.)〉（暫譯）則是「桐花仙子送公文」，精準而爆笑。

(時報周刊)

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