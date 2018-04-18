賴揆核定接任高雄代理市長　許立明：壓力很大　盼大家續挺陳菊團隊

2018年04月18日 02:25 中時 王錦河

高雄市長陳菊（右）即將在下周一23日接任總統府祕書長，行政院長賴清德17日核定由高雄副市長許立明（左）接任代理市長。陳菊17日在市府贊揚許立明對高雄市政非常熟悉，許立明坦言壓力很大，希望大家用支持陳菊市長的心情繼續挺他。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（左）即將在下周一23日接任總統府祕書長，行政院長賴清德17日核定由高雄副市長許立明（右）接任代理市長。陳菊17日在市府贊揚許立明對高雄市政非常熟悉，許立明坦言壓力很大，希望大家用支持陳菊市長的心情繼續挺他。相識跟隨陳菊近20年的許立明總在她身後相挺。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（左）即將在下周一接任總統府祕書長，行政院長賴清德17日核定由高雄副市長許立明（右）接任代理市長。陳菊17日在市府贊揚許立明對高雄市政非常熟悉，許立明坦言壓力很大，希望大家用支持陳菊市長的心情繼續挺他。跟隨陳菊多年的許立明總在她身後相挺。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（前排右二）即將在下周一接任總統府祕書長，行政院長賴清德17日核定由高雄副市長許立明（中）接任代理市長。陳菊17日在市府贊揚許立明對高雄市政非常熟悉，許立明坦言壓力很大，希望大家用支持陳菊市長的心情繼續挺他。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（左）即將在下周一接任總統府祕書長，行政院長賴清德17日核定由高雄副市長許立明（右）接任代理市長。陳菊17日在市府贊揚許立明對高雄市政非常熟悉，許立明坦言壓力很大，希望大家用支持陳菊市長的心情繼續挺他。跟隨陳菊多年的許立明總在她身後相挺。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（前排右二）即將在下周一接任總統府祕書長，行政院長賴清德17日核定由高雄副市長許立明（中）接任代理市長。陳菊17日在市府贊揚許立明對高雄市政非常熟悉，許立明坦言壓力很大，希望大家用支持陳菊市長的心情繼續挺他。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（中）即將在下周一接任總統府祕書長，行政院長賴清德17日核定由高雄副市長許立明（二排左）接任代理市長。陳菊17日在市府贊揚許立明對高雄市政非常熟悉，許立明坦言壓力很大，希望大家用支持陳菊市長的心情繼續挺他，2位副市長許立明和史哲（右二）都跟隨陳菊多年，宛若她的左右手，此刻2人的笑容明顯不同。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（右）即將在下周一接任總統府祕書長，行政院長賴清德17日核定由高雄副市長許立明（前排左）接任代理市長。陳菊17日在市府贊揚許立明對高雄市政非常熟悉，許立明坦言壓力很大，希望大家用支持陳菊市長的心情繼續挺他。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（前排右）即將在下周一接任總統府祕書長，行政院長賴清德17日核定由高雄副市長許立明（前排左）接任代理市長。兩人17日在市府1999市民專線10周年記者會中觀看台上演出，許立明流露笑容。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（右）即將在下周一接任總統府祕書長，行政院長賴清德17日核定由高雄副市長許立明（左）接任代理市長。陳菊17日在市府贊揚許立明對高雄市政非常熟悉，許立明坦言壓力很大，希望大家用支持陳菊市長的心情繼續挺他。跟隨南霸天陳菊多年的許立明謹守老二哲學，總在她身旁傾聽相挺。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（前排右）即將在下周一接任總統府祕書長，行政院長賴清德17日核定由高雄副市長許立明（前排左）接任代理市長。兩人17日在市府1999市民專線10周年記者會中交換意見。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（前排右二）即將在下周一接任總統府祕書長，行政院長賴清德17日核定由高雄副市長許立明（前排左）接任代理市長。陳菊17日在市府1999市民專線10周年記者會中和市府團隊一同望向右方。（王錦河攝）

高雄市長陳菊即將在下周一接任總統府祕書長，行政院長賴清德17日核定由高雄副市長許立明（中）接任代理市長，許立明坦言壓力很大。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（右）即將在下周一接任總統府祕書長，行政院長賴清德17日核定由高雄副市長許立明（左）接任代理市長。陳菊17日在市府贊揚許立明對高雄市政非常熟悉，許立明坦言壓力很大，希望大家用支持陳菊市長的心情繼續挺他。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（右）即將在下周一接任總統府祕書長，行政院長賴清德17日核定由高雄副市長許立明（左）接任代理市長。陳菊17日在市府贊揚許立明對高雄市政非常熟悉，許立明坦言壓力很大，希望大家用支持陳菊市長的心情繼續挺他。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（如圖）即將在下周一23日接任總統府祕書長，今年3月1日她在市長室接受本報專訪，暢談若現在退休心中還有未盡的理想，全力幫忙蔡英文、賴清德執政順利，她這輩子才有價值。（王錦河攝）

即將在下周一23日接任總統府祕書長的高雄市長陳菊（如圖）上周二10日在高雄市政府市政會議上和局處首長們感性道別，感謝同仁們12年來與她同甘共苦，會中她幾度抿嘴哽咽紅了眼眶。17日她最後一次主持高雄市政會議，回憶12年市政過往令她再度哽咽落淚。（王錦河攝）

即將在下周一接任總統府祕書長的高雄市長陳菊上周二10日在高雄市政府市政會議上和局處首長們感性道別，感謝同仁們12年來與她同甘共苦，會中她幾度抿嘴哽咽紅了眼眶，一旁的副市長許立明（如圖）也面容低垂，神色凝重。（王錦河攝）

即將在下周一接任總統府祕書長的高雄市長陳菊上周二10日在高雄市政府市政會議上和局處首長們感性道別，感謝同仁們12年來與她同甘共苦，會中她幾度抿嘴哽咽紅了眼眶，一旁的副市長史哲（如圖）也抿嘴神色凝重。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（右）即將在下周一23日接任總統府祕書長，行政院長賴清德17日核定由高雄副市長許立明（左）接任代理市長。圖為今年3月1日陳菊在市長室接受本報專訪，暢談心中理想，許立明在旁全程陪同。（王錦河攝）

高雄市長陳菊即將在下周一23日接任總統府祕書長，行政院長賴清德17日核定由高雄副市長許立明接任代理市長。陳菊17日在市府贊揚許立明對高雄市政非常熟悉，期許他如期如質完成任內市政建設；許立明坦言壓力很大，希望大家用支持陳菊市長的心情繼續挺他，共同努力為市政團隊12年的打拼畫下完美句點。

行政院發言人徐國勇17日表示，院長賴清德已核定高雄代理市長由原副市長許立明接任，本周五20日將舉行市長交接典禮，由行政院副院長施俊吉南下高雄市政府監交。

許立明17日在高雄1999市民專線10周年記者會後接受媒體聯訪，一開始他還開玩笑表示：「確定不是史哲嗎？」，隨即收起笑容，坦言接下代理市長確實壓力很大，稍早他在市政會議提及，希望市府團隊和市民們在剩下8個月任期以支持陳菊市長的心情繼續挺他，那不是挺許立明，而是挺陳菊團隊，期盼大家共同努力為市政團隊12年的打拼畫下完美句點。

身材高大的許立明從大學就參與黨政活動，政大法研所畢業，陳菊擔任勞委會主委時曾任辦公室主任，2006年陳菊當選高雄市長後，許立明先後歷任高雄研考會主委、新聞處處長、再回研考會主委，2014年底升任副市長至今，結識追隨花媽近20年，處事圓融，常肩負市府跨局處之間的溝通協調，是市府公認的市政大管家，許立明與另1位副市長史哲是花媽甚為倚重的左右手。

即將在23日接任總統府祕書長的高雄市長陳菊上周二10日在市政會議上和局處首長們感性道別，感謝同仁們12年來與她同甘共苦，會中她幾度抿嘴哽咽紅了眼眶，17日她在市府最後一次主持高雄市政會議，回憶12年市政過往令她再度哽咽落淚。

會後市府團隊緊接著參加高雄1999市民專線10周年記者會，陳菊受訪時贊揚許立明對高雄市政非常熟悉，他也是高雄2008年成立1999市民專線的重要推手，12年來親自參與高雄市政各項重大建設，陳菊期許他在剩餘任期如期如質完成市政建設。

(中時)