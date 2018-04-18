史國承諾 提供台企業赴史投資所需便利

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今年為台灣與史瓦濟蘭王國建交滿50週年，蔡英文總統這次專程訪問史瓦濟蘭，台灣時間18日凌晨2時許展開雙邊會談及簽署公報，兩國元首認為經貿交流有利雙方利基建立，承諾創造適當環境，增進雙方經貿合作；政府承諾鼓勵台灣企業赴史國洽商及投資，史國政府則承諾提供有意赴史的台灣企業所需的便利。

此外，蔡總統也當場邀請恩史瓦帝三世國王陛下再度訪問台灣，國王陛下欣然接受邀請。據了解，史王公子在台灣就學今年即將畢業，史王訪台，可能在今年六月或暑假期間。

蔡英文總統應史瓦濟蘭王國恩史瓦帝三世國王陛下邀請，17日至20日率團赴史瓦濟蘭王國訪問，並出席使王50歲華誕暨史瓦濟蘭王國獨立50週年慶典。

總統在台灣時間17日晚間抵達史國，18日凌晨，雙方展開雙邊會談及簽署公報。蔡總統獲史王頒贈史瓦濟蘭王國贈予外國元首最高等級的「象王勳章」，表彰蔡總統的卓越領導及對增進兩國邦誼與合作貢獻。

蔡總統與史王在曼都羅大會堂展開會談，就國際局勢、兩國關係及展望，以及強化雙邊合作倡議交換意見。雙方獲得共識包括，史王除了感謝台灣50年來作為史瓦濟蘭國家發展的重要合作夥伴，也讚揚蔡總統秉持「踏實外交、互助互惠」原則，推動對外關係。兩國元首承諾將密切合作，以促進亞太、非洲區域及全球和平與繁榮。

蔡總統對史王在各領域，特別是推動國家發展、社會和諧與經濟成長卓越成就，表示欽佩。史王體認台灣對區域和平、繁榮及人道議題的貢獻，堅定支持台灣參與「聯合國」、「世界衛生組織」、「聯合國氣候變化綱要公約」、「國際民航組織」及「國際刑警組織」等國際組織。

兩國元首對現存的友好合作關係表示滿意，並願繼續深化暨廣化在衛生、貿易投資、職訓、教育、婦女就業、農業及觀光等領域的雙邊合作。

(中時)

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