歷任總統送史王的牛 最後下場是....

2018年04月18日 05:29 中時 曾薏蘋

台灣送的牛

蔡英文總統「同心永固」專案出訪友邦史瓦濟蘭，總統準備了5頭牛當賀禮，由於牛在史國象徵財富，歷任訪問的總統都會送牛， 據了解，史瓦濟蘭國王有自己專業的牧牛場，牛隻以作食用為主，歷任總統送的牛，「應該早成為美味佳餚」。不過總統府發言人表示， 「牛在這裡被當成重要財產，國王會一直飼養著。」

總統這次出訪史瓦濟蘭，準備的賀禮中，最受矚目的應該算是5頭牛，總統府的發言人張文蘭表示，這5頭是在史瓦濟蘭當地採購。她說，史瓦濟蘭約八成人民從事農牧活動，因此牛隻在該國社會往往代表財富。牛可以用來換地，男方也以牛隻送聘求婚。贈牛為史瓦濟蘭重要傳統文化，也是婚嫁儀式、慶典活動時的傳統賀禮。

張文蘭強調，採購的牛隻僅有二至三歲、體格強壯的牛隻可被挑選為賀禮。按照慣例，贈送後將由史瓦濟蘭王室「牧牛官」管理並經隔離一週檢疫確認無疾病後，才能進入國王牧場放養。

牛在這裡若是當嫁妝，可以分期付款；一頭牛約八千元南非幣，約台幣兩萬元，這裡公務員一個月約五千南非幣。

知情人士指出，台灣歷任總統、部長每次訪問史瓦濟蘭，都會「以牛會友」，通常總統會贈5頭，部長送3頭。

蔡英文總統送的5頭年，總統與史國國王18日在王宮簽署公報，這5頭牛也被運送到王宮，台灣媒體也終於看到這5頭牛的本尊，大家相爭拍照，在牛車上的這幾隻小牛，看到鏡頭一來，還學會搶鏡頭，把頭擠在一起，模樣十分可愛。

(中時)