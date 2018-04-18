歷任總統送史王的牛 最後下場是....

台灣送的牛

友善列印
中時
台灣送的牛

蔡英文總統「同心永固」專案出訪友邦史瓦濟蘭，總統準備了5頭牛當賀禮，由於牛在史國象徵財富，歷任訪問的總統都會送牛， 據了解，史瓦濟蘭國王有自己專業的牧牛場，牛隻以作食用為主，歷任總統送的牛，「應該早成為美味佳餚」。不過總統府發言人表示， 「牛在這裡被當成重要財產，國王會一直飼養著。」

總統這次出訪史瓦濟蘭，準備的賀禮中，最受矚目的應該算是5頭牛，總統府的發言人張文蘭表示，這5頭是在史瓦濟蘭當地採購。她說，史瓦濟蘭約八成人民從事農牧活動，因此牛隻在該國社會往往代表財富。牛可以用來換地，男方也以牛隻送聘求婚。贈牛為史瓦濟蘭重要傳統文化，也是婚嫁儀式、慶典活動時的傳統賀禮。

張文蘭強調，採購的牛隻僅有二至三歲、體格強壯的牛隻可被挑選為賀禮。按照慣例，贈送後將由史瓦濟蘭王室「牧牛官」管理並經隔離一週檢疫確認無疾病後，才能進入國王牧場放養。

牛在這裡若是當嫁妝，可以分期付款；一頭牛約八千元南非幣，約台幣兩萬元，這裡公務員一個月約五千南非幣。

知情人士指出，台灣歷任總統、部長每次訪問史瓦濟蘭，都會「以牛會友」，通常總統會贈5頭，部長送3頭。

蔡英文總統送的5頭年，總統與史國國王18日在王宮簽署公報，這5頭牛也被運送到王宮，台灣媒體也終於看到這5頭牛的本尊，大家相爭拍照，在牛車上的這幾隻小牛，看到鏡頭一來，還學會搶鏡頭，把頭擠在一起，模樣十分可愛。

(中時)

史國承諾 提供台企業赴史投資所… 今年六月 台史將完成簽署經濟合…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。