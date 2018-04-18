高雄1999市民專線滿10周年　年平均近百萬通來電反映最多的是．．．

2018年04月18日 05:29 中時 王錦河

高雄市1999市民專線17日在市府舉行10周年記者會，從2008年開辦至今已10年，24小時服務、全年無休且免付費，現有49名話務員，平均每年約接90萬通市民電話。圖為1999市民專線話務員在高市府1樓辦公室接聽民眾反應心聲。（王錦河攝）

高雄市1999市民專線17日在市府舉行10周年記者會，高雄市長陳菊（如圖）感謝1999話務同仁10年來在電話另一端堅守崗位，與市府各部門通力合作，維持市政順暢運作。（王錦河攝）

高雄市1999市民專線17日在市府舉行10周年記者會，高雄市長陳菊（中）將花束獻給2位已在1999專線服務長達10年的身障者蔡芬菊（左）和許錦珠（右），並感謝她們的辛勞。（王錦河攝）

高雄市1999市民專線17日在市府舉行10周年記者會，高雄市長陳菊（中）和市府團隊一同參與，她感謝1999話務同仁10年來堅守崗位的辛勞，現場展示2張10年服務成果的意象海報。（王錦河攝）

高雄市1999市民專線17日在市府舉行10周年記者會，高雄市長陳菊（如圖）感謝1999話務同仁10年來在電話另一端堅守崗位，與市府各部門通力合作，維持市政順暢運作。（王錦河攝）

高雄市1999市民專線17日在市府舉行10周年記者會，從2008年開辦至今已10年，24小時服務、全年無休且免付費，現有49名話務員，平均每年約接90萬通市民電話。圖為1999市民專線話務員在高市府1樓辦公室接聽民眾反應心聲。（王錦河攝）

高雄市1999市民專線17日在市府舉行10周年記者會，從2008年開辦至今已10年，24小時服務、全年無休且免付費，現有49名話務員，平均每年約接90萬通市民電話。圖為高雄市長陳菊（中）今年2月14日小年夜前往市府1樓1999市民專線辦公室，發送紅包給辛勞值班的話務員。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（中）今年2月14日小年夜前往市府1樓1999市民專線辦公室，發送紅包給辛勞值班的話務員。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（中）今年2月14日小年夜前往市府1樓1999市民專線辦公室，發送紅包給辛勞值班的話務員。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（中）今年2月14日小年夜在副市長許立明（左三）等人士陪同下，前往市府1樓1999市民專線辦公室發送紅包給辛勞值班的話務員，員工們列隊歡迎花媽。（王錦河攝）

高雄市1999市民專線17日在市府舉行10周年記者會，高雄市長陳菊和市府團隊一同參與，感謝話務同仁堅守崗位的辛勞，1999專線從2008年開辦至今已10年，24小時服務、全年無休且免付費，現有49名話務員，平均每年約接90萬通市民電話。

陳菊表示，1999市民專線在2008年開辦時，考量身障者就業不容易，因此大量雇用經專業訓練的身心障礙者擔任客服專員，她感謝1999話務同仁10年來在電話另一端堅守崗位，與市府各部門通力合作，維持市政順暢運作。

高雄研考會聯合服務中心主任何宜綸表示，1999市民專線是24小時服務，全年無休且完全免付費，開辦初期只有15名同仁，至今已10年，目前有49名話務員，採3班制，白天尖峰時段最多約有23位話務員同時上線服務，平均每天的來電數約在1000至1500通電話，平均每年約接90萬通市民電話，相當可觀。

舉凡遺失物品協尋、噪音吵嘈陳情、路燈壞掉反映、情感問題等等，可謂市民各類問題求助的最前線，也因反映問題千奇百怪，甚至也有情緒化不理性的來電，因此話務員的耐心服務和抗壓性尤顯重要。

何宜綸提到，一般小問題能夠立刻解決的，話務員便能立即答覆，若無法即刻解決，市民詢問的電話會先分類再交給市府相關單位解決。修馬路、路燈等求助派工案約占3成，各類陳情案也大約占3成，剩下是各種諮詢疑問，民眾各類陳情反映最大宗的前3名局處是環保局、工務局和交通局。

陳菊市長即將在下周一23日接任總統府祕書長，行政院17日宣布賴清德院長核定副市長許立明接任高雄代理市長，許立明當年擔任研考會主委時成立1999市民專線，可謂重要推手，他表示，設立1999專線就是希望建立市府與市民的直接溝通服務管道，無需繁複公文往返，一通電話就能受理各類陳情並解決民眾的問題。未來希望運用科技輔助，例如AI人工智慧，除能減輕話務同仁工作量，增加處理效率，也能讓市民服務更完善，透過大數據分析市民最常反映的問題，便能找出市府最需改進之處。

陳菊和市府團隊現場揭開2張意象海報，展示1999市民專線10年來的服務成果，陳菊也將花束獻給2位已在1999專線服務長達10年的身障者蔡芬菊和許錦珠，感謝她們的辛勞。

(中時)