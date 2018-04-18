純白花朵現身綠色山壁！「台灣百合」純潔無暇好美麗

2018年04月18日 05:43 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春暖花開賞花趣！美麗百合最近經過東北角及北海岸時，有沒有發現濱海公路山壁上開始出現一朵朵白色的喇叭花了呢？因為3月底4月初連續的好天氣，讓台灣百合比起往年提早綻放，純白的花朵在綠色山壁的映襯下極為顯眼，也因此吸引許多遊客慕名賞花，農業局提醒遊客在賞花之餘更要留心腳下及周邊車流環境，確保人和花的安全。

貢寮龍門里百合。（新北市農業局提供）

台灣百合為台灣特有種，又稱福爾摩沙百合、高砂百合，水平分佈遍及全島，適應性強，可惜後因人為的採摘破壞招致野外數量越來越少，為此自103年起農業局積極辦理百合復育推廣工作，希望能保護這片動人的自然景緻及資源，至今已於北海岸及東北角地區栽植近3萬株百合。

農業局表示，近年台灣百合推廣的重點為地方參與度與認同感的提升及建立，今年並加強輔導民眾採種育苗，更強調永續協力面向，合作復育範圍已自北海岸拓展至東北角，台灣百合不僅成為許多學校的重要圖騰，深入校園環境教育中，對外也引起越來越多人的關注，如去年陸續響應的貢寮龍門里吳文益里長、福連里吳世揚里長，瑞芳龍安里柯瑞和里長，由里長帶動里民一同栽種、除草、施肥，並主動巡守護花，在大家悉心照料下，台灣百合日前都已陸續開花，為社區環境增添色彩，也和更多人分享原生植物的美麗。

農業局長李玟表示，目前正值台灣百合結苞開花期間，除了在台2線濱海公路自石門至貢寮沿線山壁可發現野生的台灣百合外，民眾也可以在金山市區綠地、石門麟山鼻步道、瑞芳鼻頭角步道、貢寮龍門公園等地駐足欣賞，歡迎民眾前往探訪，但也特別提醒在貼近觀賞或拍攝台灣百合時多留意腳下，避免破壞生態，同時請大家保持公德心，切勿任意採摘破壞以免受罰。

(中時電子報)