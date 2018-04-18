《紅樓夢》藏美味！美食文學中的台灣品味登美獲好評

講者白睿文教授與林慧懿女士。（文化部提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

台北米其林在3月出爐！讓世界見證到台灣對美食的獨特品味與時尚！事實上，中華料理中的「食」尚從經典文學中就可見端倪！《紅樓夢》中的宴會場景堪稱經典！駐洛杉磯辦事處台灣書院4月13日舉行「品味台灣：台灣美食與文學」特展最後一場講座「美食萬花筒」，由美食專家林慧懿女士與加州大學洛杉磯分校白睿文教授( Michael Berry)暢談飲食與美學間的有機連結，以及台灣美食文學中的獨特品味。

對談中白教授以《紅樓夢》、《金瓶梅》等重要文學作品為例，談及其中對飲食細緻而詳盡的描述，尤以《紅樓夢》中的宴會場景堪稱經典；而現代中國和台灣也有許多作家致力於飲食的文學描寫。林女士則回應，透過想像力及經驗傳承，歷代飲食作家創造眾多融合社會背景及個人風格的佳餚，例如蘇軾的東坡肉就是最有名的例子。

林女士另指出，身為廚師，透過古今典籍中關於飲食的記載，不僅拓展了她對食材的認識，更內化為烹飪時菜色的創意來源。此外，台灣也因多元歷史及地理環境，除了承繼了中國的八大菜系，更融合日本、歐美及南洋的飲食文化，展現出豐富飲食面貌，啟發了無數的台灣飲食文學家。

此次「品味台灣：台灣美食與文學」特展系列講座，無論是Anna Lee在電影中的美食創意，或是焦桐對台灣飲食文化的細膩觀察與書寫，都體現出台灣飲食文化有容乃大的特色。文學的養份成為菜色創造的來源，美食也激盪文學創作的靈感，印證了美食與文學之間，存在著相互依存的關係。

(中時電子報)

高雄1999市民專線滿10周年　年平… 大甲媽遶境陣頭娃娃 賴却打造生…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。