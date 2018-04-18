《紅樓夢》藏美味！美食文學中的台灣品味登美獲好評

2018年04月18日 05:54 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台北米其林在3月出爐！讓世界見證到台灣對美食的獨特品味與時尚！事實上，中華料理中的「食」尚從經典文學中就可見端倪！《紅樓夢》中的宴會場景堪稱經典！駐洛杉磯辦事處台灣書院4月13日舉行「品味台灣：台灣美食與文學」特展最後一場講座「美食萬花筒」，由美食專家林慧懿女士與加州大學洛杉磯分校白睿文教授( Michael Berry)暢談飲食與美學間的有機連結，以及台灣美食文學中的獨特品味。

對談中白教授以《紅樓夢》、《金瓶梅》等重要文學作品為例，談及其中對飲食細緻而詳盡的描述，尤以《紅樓夢》中的宴會場景堪稱經典；而現代中國和台灣也有許多作家致力於飲食的文學描寫。林女士則回應，透過想像力及經驗傳承，歷代飲食作家創造眾多融合社會背景及個人風格的佳餚，例如蘇軾的東坡肉就是最有名的例子。

林女士另指出，身為廚師，透過古今典籍中關於飲食的記載，不僅拓展了她對食材的認識，更內化為烹飪時菜色的創意來源。此外，台灣也因多元歷史及地理環境，除了承繼了中國的八大菜系，更融合日本、歐美及南洋的飲食文化，展現出豐富飲食面貌，啟發了無數的台灣飲食文學家。

此次「品味台灣：台灣美食與文學」特展系列講座，無論是Anna Lee在電影中的美食創意，或是焦桐對台灣飲食文化的細膩觀察與書寫，都體現出台灣飲食文化有容乃大的特色。文學的養份成為菜色創造的來源，美食也激盪文學創作的靈感，印證了美食與文學之間，存在著相互依存的關係。

(中時電子報)