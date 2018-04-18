大甲媽遶境陣頭娃娃 賴却打造生命力

2018年04月18日 06:26 中時 陳淑娥

「媽祖遶境陣頭娃娃」維妙維肖，鑾轎則需花更多心思及時間才能做得好。（陳淑娥攝）

除了「媽祖遶境陣頭娃娃」外，賴却阿嬤還打造編織藺草的婦女娃娃。（陳淑娥攝）

大甲媽祖遶境正如火如荼的展開，86歲的賴却阿嬤在媽祖允許下，打造了栩栩如生的「媽祖遶境陣頭娃娃」，報馬仔、36執士及鑾轎，個個細緻傳神，年邁的賴却阿嬤賦予它們生命力，也帶領信眾進一步認識宗教盛事。

賴却阿嬤回憶說，多年前與老伴隨大甲媽遶境，兩人騎摩托車連夜趕路卻迷途，農田耕作的阿伯高喊「這沒路了，往那邊走」。他們才能返回隊伍中，阿嬤表示，「阿伯是令旗上的神明，在指示正確的道路！」

熱愛裁縫的阿嬤，興起了製作「媽祖遶境陣頭娃娃」的念頭，她先到大甲媽祖面前，祈求媽祖保佑，第一次擲筊卻是笑筊，一連幾次仍笑筊，她便詢問媽祖，是否讓她先回去完成「遶境陣頭中的報馬仔」，沒想到一次就聖筊。

完成「報馬仔」後，阿嬤再次來到媽祖面前，第一次便得到聖筊，在媽祖認可後，她帶著感恩的心開始製作「媽祖遶境陣頭的娃娃們」，包括36執士及鑾轎等，30多個娃娃維妙維肖，活靈活現充分展現生命力。

「鑾轎最難了！」賴却阿嬤指出，鑾轎有許多細緻的部分，需要花更多的心思及時間才能做得好，她將媽祖遶境陣頭娃娃視如己出，帶到裕珍馨大甲三寶文化館展出，引領民眾透過不同角度，能夠更進一步認識宗教盛事。

(中時)